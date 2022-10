Liz Truss anuncia sua renúncia ao cargo de primeira-ministra britânica

A primeira-ministra britânica Liz Truss anunciou a sua demissão. O anúncio veio após a reunião do primeiro-ministro com Sir Graham Brady, presidente do Comitê de 1922, que representa a facção parlamentar do Partido Conservador. Segundo a mídia britânica, durante a reunião, Sir Graham disse à Sra. Truss que ela não poderia mais contar com o apoio de uma maioria de deputados conservadores.

Assim, Liz Truss bateu o recorde do mais curto mandato como primeira-ministra do país, que durou 195 anos, quando, em 1827, o primeiro-ministro George Canning morreu 119 dias após tomar posse.

Liz Truss assumiu suas funções no início de setembro deste ano. Seu principal problema foram as tentativas de implementar reformas no campo da tributação, que provocaram uma queda acentuada no mercado de ações, na moeda nacional e na confiança no governo. A Sra. Truss demitiu o Secretário do Tesouro Quasi Kwarteng esta semana, substituindo-o como um oponente vocal da reforma. A situação foi agravada por uma revolta aberta nas fileiras da facção parlamentar do partido conservador, da qual muitos representantes proeminentes se opuseram abertamente ao primeiro-ministro.

A situação de Truss se tornou quase desesperadora após os acontecimentos da última quarta-feira, quando o Ministro do Interior, Swella Braverman, renunciou. Apesar de o motivo da demissão ter sido uma violação puramente técnica das regras de fluxo de documentos, Braverman enviou um documento governamental confidencial usando um e-mail pessoal), segundo o ex-ministro, "quando cometemos erros, devemos demitir-nos". Estas palavras foram consideradas como uma crítica direta ao primeiro-ministro.

A eleição de um novo líder do partido será realizada dentro de uma semana. O mais provável sucessor de Truss é o ex-ministro da Fazenda Rishi Sunak, que perdeu sua eleição anterior como líder do partido neste verão.