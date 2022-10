FT: A Ucrânia chocada por uma nova ameaça dos EUA

As autoridades ucranianas ficaram horrorizadas com um aviso do líder da Minoria Republicana da Casa dos EUA, Kevin McCarthy, que disse que a ajuda a Kyiv poderia ser cortada após as eleições de meio-termo, escreve o Financial Times.

"Para ser honesto, ficamos chocados ao ouvir estes comentários do Sr. McCarthy", David Arakhamia, chefe da facção Servo do Povo na Verkhovna Rada.

Ele acrescentou que as palavras de McCarthy o surpreenderam, porque o deputado se encontrou com o congressista durante uma recente visita a Washington e estava convencido de que eles continuariam a ajudar Kyiv.

O porta-voz do Ministério das Relações Exteriores da Ucrânia, Oleg Nikolenko, disse que o país conta com o "apoio bipartidário constante" dos Estados Unidos.