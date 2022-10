Forças russas frustram a ofensiva da Ucrânia na região de Kherson

As forças russas utilizaram uma reserva de tanques contra as Forças Armadas da Ucrânia (AFU) perto da aldeia de Sukhanovo, na região de Kherson. A Rússia conseguiu assim frustrar a ofensiva do inimigo, disse em 20 de outubro um representante oficial do Ministério da Defesa, o tenente-general Igor Konashenkov.

O representante do departamento explicou que, após a ofensiva frustrada, as forças ucranianas fugiram aleatoriamente da frente.

De acordo com Konashenkov, o inimigo conseguiu invadir a defesa das tropas russas perto da aldeia de Sukhanovo. No entanto, o ataque foi repelido após ações de emboscada.

A posição das forças russas ao longo da linha de frente da defesa foi totalmente restaurada, acrescentou o Ministério da Defesa.

Anteriormente, o Ministério da Defesa russo disse que a AFU tentou forçar o rio Zherebets na direção do Krasny Lyman. Como resultado, mais de 40 combatentes ucranianos, dois veículos de combate blindados e três caminhonetes foram destruídos.