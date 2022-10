Trump nomeia o motivo de ser amigo da Rússia

O ex-presidente americano Donald Trump disse que era importante lembrar os mísseis nucleares russos, nomeando-os uma razão de peso para amizade com Moscou, informou a CNN, que publicou um dos fragmentos de um novo livro de áudio do jornalista Bob Woodward.

"Dar-se bem com a Rússia é bom e correto, porque ela tem um total de 1332 malditas ogivas", disse Trump em uma entrevista com Woodward.

O livro, intitulado "The Trump Tapes", inclui mais de oito horas de filmagens brutas das numerosas entrevistas de Trump com o editor do The Washington Post. Em particular, o ex-presidente supostamente revela informações confidenciais sobre sistemas de armas americanos, que Woodward, de acordo com a CNN, não pôde verificar.