Putin declara regime especial em oito regiões russas limítrofes da Ucrânia

O Presidente Putin ordenou a implementação de um nível médio de resposta em oito regiões russas localizadas perto da Ucrânia. Isto decorre do decreto presidencial publicado no site oficial do Kremlin.

De acordo com o decreto presidencial, o regime especial será implementado nas regiões de Crimea, Território Krasnodar, Belgorod, Bryansk, Voronezh, Kursk e Rostov, assim como na cidade de Sevastopol.

A Rússia não está fechando fronteiras por causa da lei marcial

Não há planos para fechar as fronteiras da Rússia em relação à implementação da lei marcial em quatro regiões (DPR, LPR, Kherson, Zaporozhye). O porta-voz do Kremlin, Dmitry Peskov, negou informações sobre tais restrições, relata a RIA Novosti.