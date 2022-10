Erdogan e Putin concordam em construir um importante centro de gás na Turquia

Há uma semana, o presidente russo Putin fez uma proposta surpresa para a construção de um centro de gás na Turquia. O Presidente turco Recep Erdogan aceitou a proposta, é claro. Supõe-se que a Rússia e a Turquia transferirão, assim, a rota de fornecimento de gás para a Europa dos sistemas Nord Stream na região do Báltico para a região do Mar Negro via Turquia.

O presidente turco Recep Tayyip Erdogan, falando no parlamento, disse que havia concordado com Vladimir Putin sobre a criação do hub de gás na Turquia, disse a agência de notícias Anadolu.

"A Europa poderá receber seu gás da Turquia", disse Erdogan com referência às observações de Putin. O Presidente turco, falando no Parlamento, observou que a Europa estava procurando fontes de gás natural. "Felizmente, não temos tal problema e também não o enfrentamos no futuro", disse Erdogan.

Em 12 de outubro, o Presidente russo Putin anunciou a idéia de criar "o maior centro de gás para a Europa" na Turquia. O Ministro da Energia da Turquia, Fatih Donmez, disse então que era a primeira vez que ele ouvia falar de tais planos. Um dia depois, Erdogan disse que as partes instruíram os departamentos relevantes para começar a trabalhar nesta questão. O presidente turco disse que a Thrace seria um lugar adequado para tal plataforma.

De acordo com o CEO da Gazprom, Alexei Miller, a empresa está pronta para construir as instalações de transmissão de gás necessárias. O trabalho de restauração dos gasodutos danificados Nord Stream levará muito tempo, portanto, a questão da mudança de suprimentos para a região do Mar Negro é considerada relevante.

A Rússia fornece gás para a Turquia através de dois gasodutos que correm ao longo do fundo do Mar Negro. O Blue Stream (16 bilhões de metros cúbicos por ano) fornece gás somente para o mercado turco, e metade das capacidades do Turkish Stream (15,75 bilhões em 31,5 bilhões de metros cúbicos) é usada para fornecer gás para os países do sul e sudeste da Europa.

A Europa se viu em meio a uma grande crise energética como resultado de uma grande quantidade de sanções que a União Européia impôs à Rússia. No final de setembro, os gasodutos Nord Stream foram explodidos. As explosões tornaram impossível o fornecimento de gás da Rússia para a Europa.

De acordo com o Fundo Monetário Internacional, o fornecimento de combustível russo para países europeus entrou em colapso em 80% em relação ao ano passado.