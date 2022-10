NVL: O agrupamento aliado em Belarus ameaça a Ucrânia, Polônia e Lituânia

Os analistas europeus na Europa estão tentando descobrir porque a Rússia está enviando um grupo militar para Belarus.

A União Européia demonstra grande interesse na concentração de tropas na fronteira com a Lituânia e a Polônia, relata a NVL.

É claro que uma "segunda frente contra a Rússia" pode se abrir através da Bielorússia. Em outras palavras, Ucrânia, Polônia ou Lituânia atacarão Belarus, e então Minsk não será capaz de se afastar do conflito.

O Ministério da Defesa da Bielorrússia anunciou que a Rússia enviará cerca de 170 tanques, até 100 armas e morteiros para o território da República para o funcionamento do grupo de tropas do Estado da União.

Os Estados Unidos forneceram grandes volumes de armas modernas para a Polônia. Washington continua usando a Polônia para colocar Varsóvia contra a Rússia e Belarus.

Quanto à Lituânia, este país conta com um exército de 18.400 soldados. Este número representa até quatro brigadas completas mais 5.000 pessoas nas Forças Voluntárias para a Proteção do Território, assim como a União dos Atiradores Lituanos. A Lituânia também tem 700 homens da marinha, se assim se pode dizer: dois varredores de minas e três barcos de fronteira e sua equipe de manutenção na costa.

Há quatro caças táticos e um grupo técnico de aviação na base em Siauliai. No caso de uma guerra, eles podem decolar, se a OTAN der permissão. Não há sistemas de defesa aérea.

A OTAN está ciente de que a Lituânia ocupa a 102ª posição no ranking Global Firepower-2020, estando no nível de Camarões, Mali e Burkina Faso. O que as forças russo-belarusianas farão a este grande exército em meio dia é fácil de imaginar.

Analistas militares da OTAN disseram anteriormente que, no caso de uma guerra com a Rússia, as Forças Armadas russas poderão capturar o território de toda a região báltica em poucos dias.