Forças russas destroem o centro de comunicação espacial da Ucrânia perto de Odessa

Na área da aldeia de Palievka, a região de Odessa, os militares russos destruíram a estação espacial de comunicações do Centro de Comunicações do Governo da Ucrânia, disse o Ministério da Defesa russo em um comunicado.

Durante o dia, as Forças Armadas da Rússia continuaram atacando as instalações energéticas da Ucrânia. De acordo com o Ministério da Defesa, as greves foram realizadas com o uso de armas de longo alcance baseadas no mar. Além das instalações de energia, as forças russas também atingiram os sistemas de comando e controle militar ucraniano e os arsenais com munições e armas de fabricação estrangeira.

"Todos os alvos designados foram destruídos", disse o ministério.

Em 10 e 11 de outubro, a Rússia lançou greves maciças contra a infra-estrutura da Ucrânia. O presidente Vladimir Putin declarou que as forças russas estavam visando as instalações de energia, comando militar e comunicações.

Em 18 de outubro, as forças russas destruíram o posto de comando Dnieper do grupo conjunto de tropas das Forças Armadas da Ucrânia perto da cidade de Zaporozhye, disse aos repórteres um representante oficial do Ministério da Defesa russo, o tenente-general Igor Konashenkov.

Além disso, a aviação, as tropas de mísseis e a artilharia russa atingiram a oficina de reparos das estações de radar do complexo de pesquisa e produção de Iskra. Konashenkov acrescentou que 56 unidades de artilharia inimigas foram atacadas na mesma área, assim como mão-de-obra e equipamento militar em 132 distritos.

De acordo com o Ministério da Defesa russo, as tropas russas também destruíram três radares anti-bateria AN/TPQ-37 e AN/TPQ-50 fabricados nos EUA no território da República Popular de Donetsk.