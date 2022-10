Turquia: Putin-Zelensky fala impossível a qualquer momento

Uma reunião entre o presidente russo Vladimir Putin e seu homólogo ucraniano Volodymyr Zelensky não é possível no momento.

Não há pré-requisitos para que tais negociações ocorram na Turquia em breve, disse Ibrahim Kalin, representante oficial do presidente turco Recep Erdogan, relatando a TASS.

Anteriormente, Dmitry Novikov, Vice-presidente do Comitê de Assuntos Internacionais da Duma do Estado, declarou que era impossível para Putin se reunir com Zelensky na próxima cúpula do G20 na Indonésia. Não há pré-requisitos para tais negociações. Segundo o deputado, isto se deve às posições das partes, bem como à agenda do evento, na qual, em sua opinião, discutir questões da operação especial é considerado inapropriado.