Edifício de apartamentos com probabilidade de colapso após a queda do Sukhoi Su-34

O Su-34 caiu a 150 metros da Escola nº 7 em Yeysk. Havia cerca de 600 crianças no interior na época do acidente.

O impacto foi tão forte que as paredes da escola tremeram. Os professores evacuaram todos os alunos para um local seguro, longe do incêndio.

Os escombros do Su-34 foram extintos.

A evacuação anteriormente anunciada dos moradores dos prédios próximos foi cancelada.

O incêndio foi localizado, disse o Governador do Território Krasnodar.

O prédio de apartamentos, no qual a aeronave caiu, pode cair. A laje do andar entre o quarto e o quinto andares pode quebrar a qualquer momento. Os destroços de uma das asas da aeronave são vistos saindo de uma janela do quinto andar.

