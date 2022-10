Sukhoi Su-34 cai sobre prédio de apartamentos no sul da Rússia. Pilotos ejetam

Na cidade de Yeysk, na região russa de Krasnodar, uma aeronave caiu em um prédio de apartamentos.

Por enquanto, permanece desconhecido se alguém ficou ferido ou morreu no acidente. De acordo com o canal Mash Telegram, tratava-se de uma aeronave militar.

De acordo com informações atualizadas, o avião caiu nas proximidades do prédio de apartamentos e explodiu. O incêndio alastrou até o prédio.

O piloto do avião que caiu em Yeysk conseguiu se ejetar. Ele caiu de pára-quedas a poucos metros do local do acidente.

Foi dito que a aeronave caiu devido a uma falha no motor.

O avião tinha munição a bordo. Todo o edifício está envolto em chamas, explosões são ouvidas no local do acidente. O piloto conseguiu se ejetar. As munições detonantes ainda impedem os bombeiros de se aproximarem do prédio de apartamentos.

Uma declaração do Ministério da Defesa russo:

"Enquanto ganhava altura após a decolagem de um aeródromo militar do Distrito Militar do Sul, uma aeronave Su-34 caiu. Um dos motores da aeronave pegou fogo causando a queda da aeronave. O acidente ocorreu quando a aeronave estava realizando um vôo de treinamento".

ATUALIZAÇÃO: Pelo menos uma aeronave morreu no acidente. Três outros, incluindo uma criança, foram hospitalizados em condições severas. Mais vídeos disponíveis aqui. Ambos os pilotos ejetados, eles estão vivos.