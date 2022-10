O Ministro indiano de Relações Exteriores Subrahmanyam Jaishankar fez uma visita à Austrália em 10 de outubro. Durante um de seus discursos, o Ministro foi questionado sobre as relações entre a Índia e a Rússia.

O funcionário indiano disse que a Índia estava determinada a continuar importando energia da Rússia e a desenvolver a cooperação na esfera militar.

Segundo Baijiahao, uma publicação chinesa, os comentários do ministro indiano enfureceram o Ocidente. Os políticos e a mídia ocidentais reprimiram as autoridades indianas, mas Nova Deli não deu importância.

As relações entre a Rússia e a Índia se tornaram ainda mais estreitas nos últimos meses, disse a publicação chinesa:

"Isto se deu principalmente porque a Índia viu claramente os verdadeiros interiores do Ocidente coletivo no conflito russo-ucraniano". Inicialmente, os indianos queriam confiar na Europa e nos Estados Unidos para desenvolver sua economia, mas depois perceberam: não se pode depositar suas esperanças no estabelecimento ocidental".