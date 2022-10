A Rússia destrói um grande arsenal de armas ocidentais na Ucrânia

Em 14 de outubro, a Rússia continuou a atacar as instalações militares e energéticas na Ucrânia. Na região de Lviv, um arsenal com armas ocidentais foi destruído, disse o Ministério da Defesa russo.

Armas marítimas de longo alcance foram usadas para destruir um armazém com estoques significativos de armas, equipamentos militares e munições ocidentais na cidade de Brody, na região de Lviv, disse o Ministério da Defesa russo.

Nas regiões de Kyiv e Kharkiv, a Rússia visou instalações de comando militar e energia, disse também o ministério.

Alertas de ataques aéreos soam em toda a Ucrânia desde segunda-feira, 10 de outubro, quando as forças russas lançaram ataques massivos às instalações de energia, militares e de comunicações ucranianas. O presidente russo Vladimir Putin disse que os ataques massivos foram realizados por sugestão do Ministério da Defesa e do Estado-Maior General. Segundo ele, se os ataques terroristas continuarem em território russo, a Rússia dará uma resposta dura que corresponderá ao nível de ameaças.