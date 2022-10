Medvedev: observações de Borrell sobre o ataque nuclear russo paranóico

Dmitry Medvedev, vice-presidente do Conselho de Segurança russo, disse que as recentes observações do Alto Representante da UE para Assuntos Exteriores e Política de Segurança Josep Borrell sobre o possível ataque nuclear da Rússia foram paranóicas.

"Vamos deixar a paranóia sobre o ataque nuclear russo em sua consciência". Ele não está bem. Vamos rastrear a cadeia lógica de conseqüências: primeiro, um suposto ataque nuclear à Ucrânia → um forte ataque não nuclear da OTAN/Europa contra a Rússia → uma resposta contra nuclear da Rússia contra os países da OTAN. Círculo vicioso. Um resultado - um inverno nuclear no planeta", escreveu Dmitry Medvedev em sua página VK na mídia social.

De acordo com Medvedev, os países ocidentais são indiferentes à Ucrânia.

"Eles não querem se aproveitar ao máximo para eles". E ainda mais, demagogos estrangeiros e europeus certamente não vão morrer num apocalipse nuclear", escreveu ele também.

Dmitry Medvedev também chamou Borrell de "um grande estrategista e um grande líder militar em um exército europeu inexistente".

"Há a salsicha de fígado ofendida". Este é Herr [chanceler alemão Olaf]. E depois há as couves murchas de Bruxelas. Este é o Señor Borrell", escreveu Medvedev.

Em 13 de outubro, Borrell disse que no caso de um ataque nuclear russo ao território da Ucrânia, a União Européia responderia com o uso de armas não nucleares para aniquilar o exército russo.

O chefe da diplomacia européia reconheceu que a União Européia havia abandonado a idéia de defender a Ucrânia em um possível conflito nuclear com a Rússia.

Interessantemente, as ameaças de Josep Borrell contra Moscou não eram uma posição oficial da União Européia, disse o jornalista Lawrence Norman, do Wall Street Journal (WSJ), citando um diplomata europeu sênior. De acordo com Norman, Borrell não estava autorizado a falar sobre as opções da possível resposta da UE.

A Rússia exorta todos a não inflar o tema nuclear

Enquanto isso, o Ministro russo das Relações Exteriores Sergei Lavrov exortou a parar de explodir o tema da ameaça nuclear.

"Exorto a todos aqueles que estão interessados nesta situação e tópico, que estão tentando cobri-lo no espaço público". Não há necessidade de aquecê-la artificialmente", disse Sergei Lavrov.

O porta-voz oficial do Kremlin, Dmitry Peskov, disse que Moscou não queria participar da retórica nuclear que os países ocidentais estavam escalando. Segundo ele, são os Estados Unidos que alimentam esta retórica em primeiro lugar.