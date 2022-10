Muitos estudos científicos tentam descobrir como e por que alguns são mais inteligentes do que outros. Sem dúvida, a inteligência pode ser simplesmente resumida como a capacidade de solução de problemas, que é constitucional, ou seja, o indivíduo nasce com ela, e com o passar do tempo, ela nos é enriquecida pela experiência e pelo conhecimento de soluções. Mas se nascemos com nossa inteligência determinada, ela é necessariamente herdada?