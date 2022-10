Ucrânia usa foguetes anti-radar AGM-88 HARM feitos nos EUA para atingir a Rússia

As Forças Armadas da Ucrânia (AFU) usaram mísseis anti-radar AGM-88 HARM fabricados nos EUA para atingir a região de Belgorod na Rússia, disse o canal Military Informant Telegram.

Os autores do canal chamaram a atenção para as fotos que apareceram no canal Zhest Belgorod Telegram. Publicou filmagens dos destroços de um foguete americano. Em uma das fotos tiradas por moradores locais pode-se ver a marcação BSU-59/B, típica do estabilizador móvel AGM-88 HARM.

De acordo com informações preliminares, os sistemas russos de defesa aérea interceptaram todos os mísseis no céu. Ninguém foi ferido.

Na quarta-feira, 12 de outubro, o canal Mash Telegram informou que as tropas ucranianas lançaram mais de 100 mísseis no território da região de Belgorod na Rússia. Segundo a publicação, eles não alcançaram o alvo e foram abatidos pelas defesas aéreas russas.