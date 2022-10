Diesel em nenhum lugar: A França está perto do caos por causa das sanções anti-russas

A França está ficando sem gasolina. É preciso se esforçar às vezes para encontrá-la. A França está enfrentando uma grande crise contra o pano de fundo das sanções contra a Rússia.

A greve nas refinarias francesas coloca um terço dos postos de gasolina fora de ação.

Na França, os funcionários da TotalEnergies e Esso-ExxonMobil já estão em greve há três semanas. A greve afetou mais de 60% da capacidade de refino do país (740.000 bpd). A França foi forçada a aumentar as importações de combustível em face do combustível muito caro nos mercados mundiais. É preciso passar muito tempo em longas filas de abastecimento de combustível no país. Muitos não conseguem obtê-lo de forma alguma.

O engarrafamento de gasolina em latas foi proibido, mas o mercado negro está florescendo. O preço de um litro de gasolina na Internet chega a três euros e mais, disse o jornal Le Parisien.

Na quarta-feira, os sindicatos se recusaram a cumprir a ordem da primeira-ministra Elisabeth Borne de voltar ao trabalho sob a ameaça de multas e de processos criminais. Os trabalhadores exigem salários mais altos contra o pano de fundo da inflação.

Inflação cresce devido às sanções sobre energia e combustível russos

A taxa de inflação na França aumentou oficialmente em 5,6% em setembro. O orçamento doméstico médio aumentou em 112 euros por mês. Ao mesmo tempo, o crescimento dos preços dos alimentos foi de 12%.

A razão de tudo isso é a imposição de sanções da UE sobre a energia e o combustível russos. A França não ganhou nenhuma exceção para si mesma neste momento. Levando em conta o fato de que a França exportou combustível para a UE, a greve dos trabalhadores do petróleo também coloca em risco o bem-estar de seus vizinhos.

A União Européia está agora tentando comprar cerca de 600.000 bpd de combustível diesel para substituir o diesel russo antes de sua proibição de importação em fevereiro. No entanto, não há capacidade ociosa de refinaria no mundo. Até mesmo os EUA estão ficando sem combustível de todos os tipos.

Greve nacional está se preparando na França

Muitos motoristas profissionais na França anunciaram tempos de parada forçada. Enfermeiras, baby-sitters e médicos cancelam visitas domiciliares. As empresas da indústria manufatureira, agricultura, mineração e produção de petróleo e gás experimentam dificuldades.

A deputada verde Sandrine Rousseau pediu uma greve geral.

"Espero que esta (a greve na refinaria) seja a faísca que causará uma greve geral". O nível de raiva no país é tão alto que eu acho que há uma oportunidade real de bloquear e mudar as políticas liberais seguidas pelo governo", disse Rousseau, relatando o Bfmtv.

Segundo ela, os franceses consideram a política de Emmanuel Macron "insuportável". A política de Macron aboliu tanto o seguro-desemprego quanto as pensões".

Se a situação se desenvolver, o governo da primeira-ministra francesa Elisabeth Borne poderá renunciar, mas Macron não tem maioria no parlamento. Uma coalizão de forças nacionalistas ou esquerdistas pode vir ao governo - eles não são liberais em absoluto. Eles são muito mais realistas no que diz respeito à imposição de sanções contra a Rússia.

Os ministros franceses suspeitam que algo está errado

Ontem, membros do Gabinete de Ministros francês começaram a suspeitar que algo estava errado.

O Ministro da Economia e Finanças Bruno Le Maire criticou os Estados Unidos por venderem o GNL quatro vezes o preço que vendem a fornecedores americanos.

"Está fora de questão permitir que o conflito na Ucrânia leve ao domínio econômico americano e ao enfraquecimento da Europa", disse o ministro no parlamento.

De acordo com o Grupo Internacional de Importadores de Gás Natural Liquefeito (GIIGNL), as exportações de GNL de todo o Atlântico para a Europa chegaram a 27 milhões de toneladas somente no primeiro semestre de 2022 (21 milhões de toneladas embarcadas em todo o ano de 2021). De todas as exportações dos EUA no mesmo período, 70% do GNL foi destinado à Europa, contra um terço no ano passado, enfatiza Le Monde.

Seguindo a política de sanções americana levará ao consumo de trigo americano e de armas americanas. Em troca, a Europa terá que fornecer seus bens e cérebros para os EUA. Os Estados Unidos não são nenhum auxiliar quando se trata da necessidade da Europa em combustível. A Rússia é o único lugar de onde a Europa pode obter combustível barato em quantidades suficientes.