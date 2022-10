Elon Musk libera uma colónia com fragrância de "desejo nojento".

Elon Musk lançou uma pré-encomenda de perfume para cabelo queimado com cheiro de cabelo queimado, relata a Reuters.

No site da The Boring Company, o perfume é descrito como "a essência do desejo nojento". Um frasco custa US$ 100, as entregas aos clientes estão prometidas para começar no primeiro trimestre de 2023.

De acordo com Musk, os 10.000 frascos foram vendidos em apenas algumas horas, trazendo à empresa US$ 1 milhão.

"Com um nome como o meu, entrar no negócio de perfumes era inevitável - por que eu lutei com isso por tanto tempo?!". - Musk escreveu.

O empresário substituiu o status no Twitter por "comerciante de perfumes".

Este não é o primeiro empreendimento comercial excêntrico do Musk. Sua The Boring Company vendeu lança-chamas e chapéus, e Tesla lançou um par de "calções curtos" em 2020 para celebrar a vitória do empresário sobre os investidores que apostaram nas ações da empresa para cair.