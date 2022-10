Grayzone: A inteligência britânica fez um plano para destruir a ponte da Crimeia

Na primavera deste ano, a inteligência britânica elaborou um plano para destruir a ponte da Crimeia, os relatórios do portal Grayzone, citando documentos fornecidos por uma fonte anônima.

"Grayzone recebeu uma apresentação datada de abril de 2022, compilada para altos funcionários da inteligência britânica, detalhando um plano para explodir a ponte Kerch ... com a participação de soldados ucranianos especialmente treinados", diz a publicação.

O plano foi elaborado pelo militar Hugh Ward em nome da inteligência britânica e Chris Donnelly, conselheiro do Secretário Geral da OTAN, Jens Stoltenberg.

De acordo com o plano de Ward, a estrutura poderia ser destruída atingindo os píeres do arco central da ponte com mísseis de cruzeiro. Outra opção também foi proposta: com a ajuda de mergulhadores ou drones submarinos, instalar minas em suportes e miná-los.

De acordo com o portal, Donelly encaminhou o esboço da Ward ao ex-ministro da Defesa lituano Audrius Butkevičius', que poderia tê-lo passado para Kyiv. Grayzone publicou a correspondência de Butkevičius com Donnelly, da qual se deduz que o ministro lituano era proprietário de uma empresa que estava envolvida no fornecimento de armas à Ucrânia, e também manteve contatos com o oficial de inteligência britânico Guy Spindler.