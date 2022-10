A recente declaração do Presidente dos EUA Joe Biden sobre um iminente "Armagedom nuclear" devido às ações do líder russo Vladimir Putin foi extremamente improvisada, escreve o Washington Times.

"As palavras de Biden sobre o Armagedom, que foram vistas como uma reprovação a Putin, causaram uma grande ressonância no mundo. Neste contexto, a Casa Branca apressou-se em esclarecer que as palavras do presidente dos EUA foram mal interpretadas e não devem ser tomadas como um aviso sobre um possível conflito nuclear", diz a publicação.