Putin surpreende a Turquia com sua sugestão sobre a grande plataforma de gás

A Rússia poderia criar "o maior centro de gás" na Turquia para abastecimento da Europa, disse o Presidente Vladimir Putin em uma reunião do fórum internacional da Semana Russa da Energia.

"A Corrente Turca atualmente transita 14 bilhões de metros cúbicos de gás para a Europa". Isto não é muito, mas ainda assim é uma quantidade decente. <...> Poderíamos mover o volume perdido de trânsito através dos Nord Streams, ao longo do fundo do Mar Báltico, para a região do Mar Negro e assim fazer as principais rotas para o abastecimento de nosso combustível, nosso gás natural para a Europa através da Turquia, criando assim o maior hub de gás para a Europa na Turquia. A menos, é claro, que nossos parceiros estejam interessados nisto", disse Putin.

Tal passo seria economicamente viável, e a segurança de tal rota, "a julgar pelos eventos recentes é muito maior", acrescentou ele.

Além da Corrente Turca, Moscou também fornece combustível para a Turquia através da Corrente Azul. Os dois gasodutos correm ao longo do fundo do Mar Negro. O Blue Stream (o sistema forneceu 15,98 bilhões de metros cúbicos de gás em 2021) destina-se a fornecer gás somente para o mercado turco. O primeiro dos dois cordões do fluxo turco (15,75 bilhões em 31,5 metros cúbicos) é utilizado para garantir o abastecimento aos consumidores turcos, enquanto o segundo é utilizado para abastecer os países do sul e sudeste da Europa.

O fornecimento de gás para a Europa via Nord Stream está suspenso desde o final de agosto. A Gazprom primeiro se referiu à manutenção de uma unidade de bombeamento de gás, e depois a um mau funcionamento da turbina. Os sistemas Nord Stream e Nord Stream 2 foram explodidos no final de setembro. A Gazprom disse que os danos causados foram "sem precedentes" e se recusou a estimar o tempo para a restauração das tubulações.

Uma crise energética em grande escala declarou estar se desenvolvendo na Europa contra o pano de fundo da diminuição do fornecimento de combustível da Rússia. As autoridades da UE instaram os cidadãos a economizar energia e se preparar para uma dura estação de inverno. Ao mesmo tempo, a UE continua discutindo novas sanções contra os recursos energéticos russos, e a limitação dos preços do gás não é exceção.

A Turquia quer discutir a proposta de Putin o quanto antes.

A proposta do presidente russo Vladimir Putin sobre a criação de um centro de gás é nova e precisa ser discutida, disseram representantes do Ministério de Energia da Turquia, informou a RIA Novosti.

A Rússia tem quatro rotas principais de fornecimento de gás para a Europa. Além do gasoduto Turkish Stream, estas são o gasoduto Yamal-Europe que atravessa a Polônia (o gasoduto foi fechado), o sistema de transmissão de gás ucraniano (GTS), cujas capacidades são limitadas contra o pano de fundo do conflito, e o gasoduto Nord Stream, onde as explosões ocorreram em 26 de setembro.

A idéia do presidente russo Vladimir Putin de transferir o trânsito dos gasodutos Nord Stream para o Mar Negro será discutida durante sua próxima reunião com seu homólogo turco Recep Tayyip Erdogan em Astana, disse TRT Haber.