O FSB da Rússia diz que o chefe da inteligência militar da Ucrânia participou do ataque à Ponte da Crimeia

O Bureau Federal de Segurança (FSB) da Rússia disse que o ataque terrorista à Ponte da Crimeia foi organizado pelo chefe da inteligência militar da Ucrânia, Kirill Budanov, relatórios TASS.

De acordo com o FSB, Budanov estava supervisionando as ações dos agentes e de seus cúmplices. Oito pessoas foram detidas por cumplicidade na preparação do ataque terrorista contra a Ponte da Crimeia. Eles são cinco cidadãos da Rússia, três cidadãos da Ucrânia e da Armênia. No total, pelo menos 12 cúmplices na organização do crime foram identificados até o momento.

Os organizadores do ato terrorista camuflaram o dispositivo explosivo em rolos de filme de polietileno embalados em 22 paletes com um peso total de 22.770 quilos. A carga foi enviada no início de agosto do porto marítimo de Odessa para Ruse, Bulgária, sob o Contrato Nº 02/08/2022 celebrado entre a Baltex Capital S. A. (Ruse) e a LLC Translogistic UA (Kyiv).

Da Bulgária, a carga foi transportada para o porto georgiano de Poti, e de lá - para a Armênia. De 29 de setembro a 3 de outubro, a carga foi liberada no terminal Transalliance em Yerevan através da alfândega, de acordo com as regras da EurAsEC. Os documentos de carga foram substituídos, e o remetente foi listado como GU AR GROUP LLC (República da Armênia, Alaverdi), enquanto o destinatário foi Lider LLC (Moscou).

Depois disso, em 4 de outubro, o caminhão DAF registrado na Geórgia atravessou a fronteira russo-georgiana no posto de controle de Upper Lars. A FSB não revela como exatamente a carga chegou da Armênia à Geórgia. Em 6 de outubro, a carga foi parar na base atacadista de Armavir (região russa de Krasnodar). Em 7 de outubro, com a participação dos cidadãos ucranianos Roman Solomko e Vladimir Zloba, assim como cinco russos, os documentos da carga foram trocados novamente.

Agora o remetente da carga foi designado como TEK-34 LLC (Ulyanovsk), enquanto o destinatário foi listado como uma empresa inexistente na Crimeia. No mesmo dia, as paletes foram carregadas no caminhão do nacional russo chamado Makhir Yusubov, que partiu para Simferopol. A explosão ocorreu no dia 8 de outubro, às 06:03 da manhã, horário de Moscou, quando o caminhão estava dirigindo ao longo da Ponte da Crimeia.

A FSB mostrou um vídeo da inspeção do caminhão que explodiu na Ponte da Crimeia, em um ponto da alfândega. As filmagens mostram um policial de trânsito inspecionando o caminhão. O policial não viu nada suspeito no interior e o caminhão deixou o posto de controle.

A explosão na ponte da Crimeia ocorreu na madrugada de 8 de outubro. A explosão do caminhão causou o colapso de vários trechos de estrada da ponte. O tráfego de carros na ponte foi relançado no mesmo dia. O transporte ferroviário foi relançado algumas horas depois. Como resultado do ataque terrorista, quatro pessoas foram mortas, várias outras foram desaparecidas.