Vladimir Putin encontra-se com o Presidente dos EAU em São Petersburgo para conversações individuais

O presidente russo Vladimir Putin acredita que os contatos entre a Rússia e os Emirados Árabes Unidos (EAU) "só estão se desenvolvendo para cima", enquanto as relações estáveis entre os países podem ser chamadas de um fator de estabilidade na região e no mundo.

"Ao longo de 50 anos de nossas relações diplomáticas, os contatos têm se desenvolvido apenas progressivamente, apenas para cima", disse o presidente Putin durante seu encontro com o presidente dos Emirados Árabes Unidos Mohammed bin Zayed Al Nahyan em São Petersburgo, informou a RIA Novosti.

Putin também disse que gostaria de discutir a situação no Oriente Médio, particularmente na Síria, onde um conflito armado está em curso desde 2011.

O Kremlin não anunciou outros tópicos das conversações de Putin entre Putin e sua contraparte nos Emirados Árabes Unidos. O Financial Times escreveu, no entanto, que os dois presidentes também discutiriam a crise na Ucrânia. De acordo com o porta-voz oficial de Putin, Dmitry Peskov, a reunião entre os dois presidentes é realizada no formato tete-a-tetete.

Sheikh Mohamed bin Zayed Al Nahyan é o terceiro presidente dos Emirados Árabes Unidos e o governante de Abu Dhabi. Mohamed é o terceiro filho do xeque Zayed bin Sultão Al Nahyan, que foi o primeiro presidente dos Emirados Árabes Unidos e o governante de Abu Dhabi.