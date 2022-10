A Rússia continua a impressionar a infra-estrutura crítica na Ucrânia

As autoridades das regiões ucranianas relatam explosões e incidentes de ativação de sistemas de defesa aérea já há dois dias consecutivos. Na região de Vinnitsa (Vinnytsia), a Usina Termelétrica Ladyzhynska foi danificada.

Na manhã de 11 de outubro, um alerta aéreo foi anunciado em toda a Ucrânia. Incidentes de bombardeios e explosões foram relatados em várias regiões da Ucrânia.

Na região de Vinnytsia, na Ucrânia, o equipamento elétrico da Usina Termelétrica Ladyzhynska foi danificado. A maioria dos funcionários da usina se refugiou.

O prefeito de Lviv, Andriy Sadovoy, relatou explosões e problemas com eletricidade na cidade. O chefe da administração da região de Lviv, Maxim Kozitsky, disse que a infra-estrutura crítica em Lviv foi danificada como resultado de ataques com foguetes.

Explosões foram ouvidas na região de Khmelnytsky. O chefe da região, Sergey Gamaly, exortou os residentes a permanecerem em abrigos.

Explosões foram relatadas em Odessa, região de Rivne e Krivoy Rog (região de Dnipropetrovsk).

Também foram ouvidas explosões na região de Zaporozhye (Zaporizhzhia) que permanece sob o controle das forças de Kyiv.

Em 10 de outubro, foram relatadas várias explosões em Kyiv e em outras grandes cidades da Ucrânia, incluindo Kharkiv, Lviv, Khmelnitsky. O metrô em Kyiv e Kharkiv foi fechado, o transporte público parou de funcionar em Ivano-Frankivsk e Khmelnitsky. Importantes instalações de infra-estrutura foram danificadas em 12 regiões. De acordo com o Serviço de Emergência do Estado da Ucrânia, 14 pessoas foram mortas, 97 ficaram feridas.

O presidente russo Vladimir Putin disse que as forças armadas russas visaram instalações de energia, comando militar e comunicações em resposta a ataques terroristas em andamento.

A UTE Ladyzhynska está localizada na margem direita do reservatório do rio Bug Sul, a 2 km de Ladyzhyn. Ela foi comissionada em 1970. A estação tem seis unidades de energia com capacidade de 300 MW cada. A UTE também inclui uma usina hidrelétrica e uma usina de energia solar. O principal combustível da UTE é o carvão, com gás natural e óleo combustível usados como reserva e combustível de partida. A estação utiliza carvão ucraniano, bem como carvão importado dos EUA, Polônia, Colômbia.

A Rússia relata a destruição de muitos alvos

Em 11 de outubro, disse o Ministério da Defesa russo: