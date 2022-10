O KGB bielorrusso diz que quando o ponto de viragem na operação russa começará

No caso de uma mobilização bem sucedida na Rússia, um ponto de viragem nas hostilidades na Ucrânia pode começar em novembro, disse Ivan Tertel, presidente do Comitê de Segurança do Estado de Belarus. Suas palavras são citadas pela TASS.

"Se a Federação Russa conduzir uma mobilização qualitativa, fornecer a seu agrupamento meios técnicos e armas avançadas, então as hostilidades entrarão em uma fase chave". De acordo com nossas estimativas, haverá um ponto de virada entre novembro deste ano e fevereiro do próximo ano", disse Tertel.

Anteriormente, ocorreram apagões rolantes em Kyiv. Como explicado nas redes elétricas regionais de Kyiv, isto foi feito para equilibrar o sistema de energia.