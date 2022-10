Os trapaceiros russos ligam para o escritório de Zelensky para saber das chances de um tratado de paz

Andriy Yermak, o chefe do Gabinete do Presidente da Ucrânia, falou sobre a probabilidade de assinar novos acordos de Minsk. Yermak expressou sua opinião sobre o assunto durante uma conversa telefônica com os trapaceiros russos Vovan (Vladimir Kuznetsov) e Lexus (Aleksey Stolyarov). Uma gravação de sua conversa está disponível no canal oficial de telegramas dos pregadores.

Durante a conversa, os pregadores russos, que se apresentaram como ex-embaixador dos EUA na Rússia Michael McFaul, perguntaram a Yermak a que poderia levar o conflito na Ucrânia e se novos acordos de Minsk poderiam ser concluídos.

O chefe do gabinete do presidente ucraniano rejeitou a oportunidade de assinar o novo tratado.

"Não haverá Minsk-3", disse ele.

Yermak também disse que Kyiv e Moscou poderiam negociar se o lado russo voltasse "para a linha de 24 de fevereiro".

Além disso, Yermak estimou o nível de apoio dos EUA à Ucrânia. De acordo com ele, ele vai cerca de 70%. Há um círculo de pessoas nos EUA que escolheram o lado da Rússia, acrescentou ele.

O conflito armado em Donbas começou em 2014 após as autoridades ucranianas terem lançado uma operação militar contra as autoproclamadas Repúblicas Populares de Donetsk e Luhansk (DPR e LPR). As duas repúblicas declararam a independência de Kyiv. Em 2014, os primeiros acordos de Minsk (Tratado de Minsk-1) foram assinados na capital da Bielorússia para resolver o conflito em Donbass. O segundo pacote de acordos de paz (Minsk-2) foi assinado em 2015. Os termos dos acordos nunca foram implementados durante sete anos do conflito, e o processo de negociações estagnou.