A Rússia revela o próximo alvo para as greves na Ucrânia

Após o lançamento de ataques de foguete em Kyiv, as instalações de infraestrutura de transporte na Ucrânia ocidental devem ser descartadas. Isto foi declarado por um membro do Comitê de Defesa da Duma do Estado Viktor Sobolev, informa na segunda-feira, 10 de outubro, NEWS.ru.

"Agora é necessário, antes de tudo, atingir as comunicações e as pontes ferroviárias na Ucrânia ocidental, a fim de excluir a mínima possibilidade de que as armas da OTAN cheguem à linha de frente", disse ele.

Segundo ele, ao derrotar tais alvos, é necessário cortar qualquer fornecimento de matérias-primas e produtos estratégicos. O deputado acredita que isto ajudará a reduzir o tempo da operação militar especial na Ucrânia.