Os presidentes da Rússia e da Bielorrússia Vladimir Putin e Alexander Lukashenko concordaram em destacar um grupo regional conjunto de tropas.

"Em conexão com o agravamento nas fronteiras ocidentais do Estado da União, concordamos em destacar um grupo regional da Federação Russa e da República de Belarus. Tudo isso está de acordo com nossos documentos. Se o nível de ameaça atingir o nível atual como está agora, procederemos para envolver o agrupamento do Estado da União", disse o Presidente Lukashenko da Bielorússia.