O objetivo de futuras ações da operação militar especial da Rússia na Ucrânia deveria ser o desmantelamento completo do regime de Kyiv, escreveu o vice-presidente do Conselho de Segurança da Rússia Dmitry Medvedev em seu canal de Telegramas.

O político, comentando o ataque de mísseis das Forças Armadas da Rússia sobre a infra-estrutura da Ucrânia, observou que haveria "outros episódios", e também expressou sua opinião pessoal.

Ele afirmou que as autoridades ucranianas com o atual regime representariam uma ameaça constante, direta e clara à Rússia.

"Portanto, além de proteger nosso povo e proteger as fronteiras do país, o objetivo de nossas ações futuras, na minha opinião, deveria ser o desmantelamento completo do regime político da Ucrânia", explicou Medvedev.