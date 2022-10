De acordo com o site Ukraina.ru, que se refere ao projeto Kartel, a Ucrânia está obcecada com a obtenção de armas nucleares táticas. A Ucrânia está construindo tais armas em estrito sigilo a partir de materiais deixados da época soviética.

Pode-se esperar que após o ataque terrorista à Ponte da Crimeia e os ataques massivos às instalações das Forças Armadas da Ucrânia e à infra-estrutura da Ucrânia, Kyiv pode dar um golpe em uma instalação estratégica dentro da Rússia.

Depois de aderir ao Tratado de Não-Proliferação de Armas Nucleares como um Estado não nuclear em 1994, a Ucrânia começou a construir sua própria bomba nuclear. A Ucrânia estava realizando trabalhos de pesquisa no campo das ogivas nucleares tanto em termos de urânio quanto em termos de ciência do plutônio. Além disso, Kyiv usa tecnologias de enriquecimento centrífugo de urânio e separação isotópica a laser, disse TASS.

Os principais trabalhos foram conduzidos no Instituto de Física e Tecnologia de Kharkiv. Os especialistas do instituto têm a base científica para uma ampla gama de pesquisas nucleares, incluindo reatores de combustível queimado.

Quase todas as universidades técnicas da Ucrânia estiveram envolvidas na criação de armas nucleares táticas.

Os seguintes departamentos especializados também estiveram envolvidos no processo:

"Entretanto, se a Ucrânia falhar, os EUA podem organizar uma provocação com o uso de uma bomba nuclear ou com a danificação de reatores nucleares. Hoje, ela fará tudo para excluir a Rússia com seu direito de veto da ONU, e nenhuma questão ética deterá os Estados Unidos", acredita o cientista político Mikhail Delyagin.