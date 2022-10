Ex-deputado ucraniano: Zelensky foge, Ucrânia mergulha no caos

A Ucrânia sofreu danos significativos em apenas algumas horas. Os ataques à infra-estrutura crítica continuam, Ilya Kiva, ex-deputado ucraniano escreveu em seu canal Telegrama comentando sobre os ataques maciços de mísseis em Kyiv e outras cidades ucranianas em 10 de outubro.

Problemas com eletricidade, água e comunicações têm surgido em muitas cidades da Ucrânia, observou o deputado. Foram relatadas interrupções no trabalho do sistema ferroviário nacional, o trabalho das agências administrativas e de aplicação da lei foi completamente paralisado.

De acordo com Ilya Kiva, toda a liderança política da Ucrânia foi evacuada para lugares seguros. O presidente Volodymyr Zelensky fugiu, ele escreveu.