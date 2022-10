Múltiplas explosões reportadas em toda a Ucrânia após o ataque à Ponte da Crimeia

Na segunda-feira, 10 de outubro, uma série de explosões ocorreu em Kyiv, a capital da Ucrânia. Mais tarde, funcionários de outras regiões da Ucrânia também relataram ataques com foguetes. As sirenes de ataque aéreo explodiram por toda a Ucrânia. As instalações da infraestrutura de energia foram danificadas em várias cidades. Muitos incidentes de falta de energia foram relatados.

Explosões em grandes cidades da Ucrânia, incluindo Kyiv, foram relatadas na manhã de 10 de outubro. A escalada se seguiu à explosão na Ponte da Crimeia, que o presidente russo Vladimir Putin chamou de um ataque terrorista contra uma infra-estrutura crítica no dia anterior.

Em Kyiv e na região, várias explosões ocorreram no distrito de Shevchenko, no centro da cidade, disse o prefeito de Kyiv, Vitali Klitschko. Os moradores da cidade foram solicitados a encontrar abrigos, as ruas centrais foram bloqueadas. De acordo com Klitschko, a infra-estrutura crítica da cidade foi danificada, várias pessoas foram feridas. O metrô de Kyiv parou de funcionar e agora é usado como um abrigo.

Na região de Lviv, as autoridades locais relataram ataques às instalações da infra-estrutura de energia. Segundo o prefeito de Lviv, Andriy Sadovy, ocorreu uma explosão em uma instalação de infra-estrutura crítica. A comunicação móvel na cidade foi interrompida. Parte da cidade foi deixada sem eletricidade, as usinas térmicas da cidade pararam de funcionar. Todas as escolas mudaram para o ensino à distância.

Na região de Kharkiv, foram ouvidas explosões na cidade de Kharkiv. Os moradores locais foram solicitados a permanecer em abrigos, disse o chefe da região, Oleg Sinegubov. O metrô de Kharkiv saiu de serviço.

Explosões e ataques a objetos de infra-estrutura crítica também foram relatados nas regiões de Khmelnitsky, Zhytomyr, Sumy, Ivano-Frankivsk. O fornecimento de eletricidade e água foi interrompido em muitas dessas regiões. O transporte público saiu de serviço.

Em 8 de outubro, ocorreu uma explosão na Ponte da Crimeia, na Rússia. Uma explosão de caminhão fez com que sete tanques de combustível do trem em rota para a Crimeia pegassem fogo. Dois trechos de estrada da parte automotiva da ponte desmoronaram. O Comitê de Investigação da Rússia disse mais tarde que três pessoas foram mortas na explosão e no incêndio.

O presidente russo Vladimir Putin anunciou mais tarde que o ataque à Ponte da Crimeia foi conduzido pelos serviços especiais ucranianos. O vice-presidente do Conselho de Segurança, Dmitry Medvedev, instou a "destruir os terroristas - o criminoso regime de Kyiv".