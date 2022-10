Explosão da Ponte da Crimea: Dois trechos de estrada parcialmente desmoronados

O presidente russo Vladimir Putin deu instruções para criar uma comissão governamental em conexão com a emergência na Ponte da Crimeia, disse o porta-voz oficial do Kremlin, Dmitry Peskov, no sábado, 8 de outubro.

"Em conexão com a emergência na Ponte da Crimeia, Vladimir Putin recebeu relatórios do Primeiro Ministro russo Mikhail Mishustin, do Vice-Primeiro Ministro Marat Khusnullin, do Ministro das Emergências Alexander Kurenkov e do Ministro dos Transportes Gennady Savelyev, bem como dos chefes das agências de aplicação da lei, - Peskov disse. - O Presidente instruiu o Primeiro Ministro a formar uma comissão governamental para descobrir as razões por trás do incidente e para eliminar as conseqüências o mais rápido possível.

No início do sábado, o Comitê Nacional Anti-Terrorismo (NAC) disse que um caminhão explodiu na Ponte da Crimeia no início da manhã, fazendo com que sete tanques de combustível do trem pegassem fogo. Dois vãos de automóveis da ponte caíram parcialmente. O arco sobre a parte terrestre da ponte não foi danificado, disse o NAC. De acordo com informações preliminares das autoridades regionais, ninguém foi ferido em conseqüência do incidente.

Os preparativos para os trabalhos de restauração já começaram.

De acordo com os relatórios mais recentes, três pessoas morreram na explosão.

"Hoje às 6:07 da manhã, na parte automotiva da Ponte da Crimeia, do lado da Península Taman, um caminhão explodiu, o que fez com que sete tanques de combustível de um trem em direção à Península da Crimeia pegassem fogo", disse o NAC.

O incêndio foi extinto.

O tráfego na ponte foi suspenso, a navegação no estreito continua.

Fornecimento de alimentos na Crimeia o suficiente para 55 dias

A vice-ministra da Política Industrial da República da Crimeia, Irina Mezavtsova, disse que os suprimentos de gêneros alimentícios e não-alimentícios essenciais na Crimeia eram suficientes para até 55 dias.

Maria Zakharova, representante oficial do Ministério das Relações Exteriores da Rússia, disse que as pessoas no poder na Ucrânia eram terroristas em sua natureza.

"A reação do regime de Kyiv à destruição da infra-estrutura civil atesta sua natureza terrorista", escreveu o diplomata em Telegrama.

Mikhail Podolyak, conselheiro do chefe do gabinete do presidente da Ucrânia, disse após a explosão na ponte:

"Crimea, a ponte, o começo. Tudo o que é ilegal deve ser destruído, tudo o que é roubado deve ser devolvido à Ucrânia, tudo o que é ocupado pela Rússia deve ser destruído".

Oleg Morozov, membro da Duma do Partido da Rússia Unida, disse que as explosões não eram apenas um desafio, mas uma declaração de guerra sem regras.