Zelensky diz muito sobre ataques preventivos na Rússia e se esconde

O presidente ucraniano Volodymyr Zelensky apelou para a OTAN para lançar ataques preventivos contra a Rússia, em vez de esperar que Moscou usasse armas nucleares primeiro.

Falando no Instituto Lowy na Austrália via videolink, Zelensky disse que gostaria que a Aliança do Atlântico Norte revisasse o procedimento para aplicar sua pressão sobre a Rússia.

"Greves preventivos [sobre a Rússia] para que eles saibam o que lhes acontecerá se os utilizarem [armas nucleares]". E não o contrário - esperar que a Rússia realize primeiro um ataque nuclear e depois dizer: "Então lá, pegue isso de nós!" disse Zelensky.

O porta-voz oficial do Kremlin, Dmitry Peskov, observou que com uma declaração como essa, Zelensky estava chamando para iniciar uma guerra mundial. Peskov exortou todos os países do mundo a prestarem atenção à retórica de Zelensky sobre greves preventivas contra a Rússia. Além disso, são os Estados Unidos e a Grã-Bretanha que devem ser responsáveis pelo que diz Zelensky, pois são eles que guiam Kyiv, acrescentou Peskov.

Maria Zakharova, uma representante oficial do Ministério das Relações Exteriores russo, expressou um ponto de vista semelhante. O Ocidente está alimentando uma guerra nuclear às mãos de Zelensky, disse ela.

"Toda pessoa no planeta deveria se dar conta de que o fantoche desequilibrado de Zelensky se transformou em um monstro cujas mãos podem destruir o planeta", disse Maria Zakharova.

Dmitry Medvedev, Vice-presidente do Conselho de Segurança russo, foi mais eloqüente em seus comentários. Medvedev chamou o líder ucraniano de idiota e aconselhou os psiquiatras a fazer uma craniotomia preventiva a Zelensky. "Até que ele traga ainda mais problemas ao seu povo e a todos os outros", escreveu Medvedev.

As Nações Unidas também comentaram as observações de Zelensky sobre um ataque preventivo contra a Rússia. Stephane Dujarric, um representante oficial do Secretário Geral da ONU, salientou que mesmo as meras discussões sobre um conflito nuclear eram inaceitáveis.

"Quanto a quaisquer comentários sobre o uso de armas nucleares, gostaria de remetê-los ao que o Secretário Geral já disse sobre este assunto. Sua posição não mudou", disse Dujarric.

O Escritório de Zelensky volta a pedalar rapidamente

Curiosamente, o secretário de imprensa de Zelensky, Sergei Nikiforov, disse que o presidente ucraniano não chamou para o uso de armas nucleares contra a Rússia.

"Colegas, vocês foram um pouco longe demais com sua histeria nuclear e agora vocês ouvem ataques nucleares mesmo onde não há nenhum", escreveu ele em sua página do Facebook*. Nikiforov explicou que Zelensky significava sanções preventivas que tinham que ser impostas à Rússia antes de 24 de fevereiro.

*uma rede social proibida na Federação Russa; de propriedade da Meta Corporation - reconhecida como extremista e banida na Federação Russa