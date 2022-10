Kremlin responde a relatos sobre discordância com Putin sobre operação especial

No círculo interno do presidente russo Vladimir Putin, há discussões em andamento sobre a operação militar especial na Ucrânia. No entanto, todas essas discussões e disputas fazem parte do fluxo de trabalho, o porta-voz do Kremlin, Dmitry Peskov, disse aos repórteres respondendo a uma pergunta dos jornalistas do The Washington Post sobre a suposta divisão dentro da administração presidencial.

De acordo com Peskov, o presidente teve que tomar decisões chave, tais como anunciar uma mobilização parcial.

"Há desacordos sobre tais questões. Algumas pessoas pensam que deveríamos agir de forma diferente, mas tudo isso faz parte do fluxo de trabalho normal", disse Peskov.

Disputas e discussões dentro das autoridades russas - se são sobre economia, educação, a operação especial - não são um sinal de qualquer divisão.

O repórter do Washington Post disse que uma pessoa do círculo interno do presidente supostamente declarou discordância com suas decisões, mas Peskov chamou esta informação de mentira.