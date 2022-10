Americanos reprimem Biden por enviar ainda mais milhões para a Ucrânia após o furacão Ian

Os americanos reprimiram o Presidente Joe Biden por sua decisão de fornecer outro pacote de ajuda financeira à Ucrânia em meio à alta inflação e aos danos causados pelo furacão Ian. Muitos expressaram sua indignação sob o tweet de Biden, no qual ele se comprometeu a atribuir um novo pacote de ajuda de segurança de US$ 625 milhões à Ucrânia.

Muitos usuários do Twitter* condenaram a decisão do presidente americano e pediram ajuda financeira para si mesmos, apontando o aumento dos preços do gás, a falta de dinheiro contra o pano de fundo da inflação, bem como problemas de moradia nos Estados Unidos.

"Diga a esse tolo Zelensky que ele me deve dinheiro pela gasolina"! O político republicano Lavern Spicer respondeu tweeted em resposta. "Que bom trabalho, Biden! Você fez mais do que Trump jamais poderia fazer em 20 anos!" Jonathan Deaver escreveu. "Eu me identifico como Ucrânia. Envie-me 50 bilhões o quanto antes", escreveu o usuário da AMC 2 Moon.

Meny salientou que Biden deveria dar mais atenção aos problemas de seu próprio país em primeiro lugar.

"Pare de enviar a ele dinheiro que não temos", 10% para o Big Guy respondeu ao correio de Biden. "Esse não é o seu dinheiro". Pare de enviar-lhes o NOSSO dinheiro"! O irmão-bra-ham Lincoln acrescentou. "A Ucrânia pode ir pelos ares por mim. Esse é o dinheiro dos contribuintes que você sustenta/desembarca. Nada é de graça. Mas você, sendo alguém com moral zero, não entenderia isso", torceu Jeff Frederick.

Outros criticaram Biden por seu descaso com os residentes da Flórida, que perderam suas casas e empregos no devastador Furacão Ian.

"Maldito Joe, pare de distribuir meu dinheiro! Tenho amigos que não têm casa, nem carro, nem emprego na Flórida", protestou GScrounger.

Anteriormente, foi noticiado que o presidente dos EUA Joe Biden disse a seu colega ucraniano Zelensky durante uma conversa telefônica sobre a alocação de um novo pacote de assistência militar para Kyiv. O novo pacote incluirá armas adicionais, incluindo sistemas de foguetes de lançamento múltiplo HIMARS, sistemas de artilharia, munições, veículos blindados. Ele também prometeu a Zelensky continuar apoiando a Ucrânia "pelo tempo que for necessário".

Biden tomou a decisão de enviar um novo pacote de ajuda à Ucrânia alguns dias depois que o furacão Ian atingiu a Flórida. O furacão causou destruição em larga escala, interrompeu a operação das redes de telecomunicações e aeroportos. Foi relatado que o número de mortos era superior a 100. Biden disse que Ian poderia ser um dos furacões mais destrutivos da história dos EUA.