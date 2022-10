Steven Seagal para construir um grande centro de artes marciais perto de Moscou em vez de um hospital infantil

Steven Seagal, ator de cinema americano com cidadania russa, detém 26% de participação na Gorki Holding Company perto de Moscou, que recebeu uma enorme parcela de terreno no distrito de Odintsovo, relata o canal Baza Telegram.

As autoridades da região de Moscou arrendaram 8,2 hectares de terra no distrito de Odintsovo para a Seagal até 2026. O terreno está localizado próximo à vila de Gorki-10 no 25 km da Rodovia Rublevo-Uspenskoe. Nesta área, um hectare de terra custa mais de um milhão de rublos (US$ 17.000). A construtora deverá construir o Centro Internacional de Artes Marciais neste terreno. O valor de mercado de tal terreno é de 800 milhões de rublos (cerca de 14 milhões de dólares). A empresa da Seagal recebeu o terreno sem licitação, disse Baza.

Entretanto, de acordo com um extrato do Rosreestr (Registro Estatal Russo), este terreno foi registrado em uso perpétuo para o National Medical Research Center for Oncology com o nome de N. N. Blokhin.

Em 2018, a corporação estatal Dom.RF colocou o terreno em leilão a um preço inicial de 178 milhões de rublos (US$ 3 milhões), desde que o terreno só pudesse ser usado para fins de tratamento médico de crianças.

Após quatro meses de licitação sem sucesso, o Blokhin Cancer Center queria ter o terreno de volta, mas nenhum hospital infantil foi construído. Como resultado, o terreno era de propriedade do distrito urbano de Odintsovo. O status do uso permitido do terreno foi alterado.

As autoridades da região de Moscou entregaram o terreno à firma de Steven Seagal sem competição. Foi dito que sua empresa iria criar empregos durante as obras de construção. Entretanto, o acordo oficial concluído entre o Governo da Região de Moscou e a empresa da Seagal afirma que o complexo esportivo em oito hectares de terreno seria construído pelo esforço de apenas oito pessoas. Até 2026, eles construirão um "centro esportivo de dois andares com um complexo de edifícios auxiliares com um salão principal de luta aikido, um ginásio, uma sala de conferências e um espaço para exposições", disse o canal Baza Telegram.

Steven Seagal se tornou um cidadão russo em novembro de 2016. Ele recebeu o passaporte russo das mãos do presidente Vladimir Putin. O secretário de imprensa de Putin, Dmitry Peskov, disse então que o ator vinha buscando a cidadania russa de forma persistente e por um longo tempo. Em 2021, a Seagal prometeu nunca renunciar à sua cidadania russa.