Orinoco Tribune Chega a 1 mês sem Internet por problemas da CANTV na Venezuela

O contexto do bloqueio ilegal dos EUA sempre torna as coisas mais complicadas na Venezuela.

Tradução, Pravda.ru

Nota: Orinoco Tribune, assim como Pravda, tem sido incrivelmente boicotada por ferramentas imperialistas ianques, tais como Google e Youtube como parte da guerra informativa americana em todo o mundo. Problemas como este a seguir, fazem-se ingloriamente comuns enfrentados por Orinoco Tribune e Pravda - longe de ser os mais graves que incluem constantes hackeamentos, espionagens das mais diversas maneiras, roubos de dados, ofensas e intimidação.

Abaixo, a reportagem sobre o boicote publicada em Orinoco Tribune:

Orinoco Tribune, agencia anti-imperialista e de notícias chavista com sede em Caracas, Venezuela, em novembro próximo cumprirá quatro anos de idade. Durante esses anos, esforçamo-nos para fornecer notícias independentes e alternativas sobre a realidade não apenas na Venezuela, mas também na América Latina e do mundo.



Desde 25 de agosto, Orinoco Tribune não teve acesso ao serviço de Internet de banda larga no escritório em Caracas. A questão, muito localizada e relativamente fácil de corrigir, levou uma quantidade exorbitante de tempo a ser reparada. Isso forçou a equipe da Caracas a pagar por opções de dados móveis extremamente caros, e ineficientes.



Como a maioria dos leitores sabe, Orinoco Tribune não recebe financiamento de nenhum governo, empresas nem ONGs grandes, nem tem anúncio como fonte de receita a fim de evitar dependência de empresas controladas pelos EUA.

Além disso, rejeita colocação de anúncios, conteúdos pagos e plataformas de mídia social monetizadas. Por esses motivos, os recursos são muito limitados. A força da equipe editorial é voluntária, com a única exceção do editor e fundador, Jesús Rodríguez-Espinoza.

No momento em que a interrupção da Internet começou, um relatório foi arquivado com o provedor de serviços nacionais de Internet venezuelana, CANTV, sob o arquivo número 25042103, tendo posteriormente sido relatado usando a linha VENAPP 58 com o relatório S-381429.

Apesar de insistência, incluindo lançamento de campanha no Twitter para chamar a atenção para a causa do problema e a subsequente falta de resposta, nenhuma resposta adequada foi recebida. Um técnico visitou nossos escritórios em 15 de setembro, contudo apenas informou que havia um "problema de arame úmido" que precisava ser resolvido pela "equipe de arames".

Aparentemente, a interrupção afeta apenas Orinoco Tribune, em um prédio de mais de 24 apartamentos, causado quando um residente irresponsável contratou um técnico que não era da CANTV para corrigir um problema pessoal da Internet, que acabou afetando nosso serviço.

No momento da ruptura do serviço, a equipe de Orinoco Tribune entrou em contato com o técnico informando-o da interrupção, e solicitou que o problema fosse resolvido. Também alertamos esse técnico contratado particularmente, acreditavando que o que ele estava fazendo era ilegal. Apenas algumas horas depois, o serviço caiu novamente e não voltou mais desde então. Acredita-se que foi esse aviso que levou o técnico a sabotar nossa conexão com a Internet.

No dia em que o incidente começou, não havia chuva afetando a área nem dias nos dias seguintes. Por esse motivo, suspeita-se que o argumento do “fio úmido” não seja explicação lógica para o problema que ainda não foi corrigido. Também suspeita-se que possa se tratar de ato de retribuição por algum trabalhador irresponsável da CANTV por reclamar do trabalho do técnico impostor da CANTV, apesar de ele não ser um funcionário da CANTV de verdade. No entanto, sem dúvida, ele precisaria de assistência de alguém na CANTV para resolver os problemas do nosso vizinho.



É importante reiterar que Orinoco Tribune nunca solicitou nenhum apoio nem privilégio ao governo venezuelano, pois valoriza-se a independência, apesar do sincero compromisso com o chavismo e a Revolução Bolivariana refletida nos esforços implacáveis e constantes para apresentar uma perspectiva diferente sobre a Venezuela no idioma inglês.

No mínimo, acredita-se que o governo venezuelano deve fornecer a Orinoco Tribune um serviço de Internet de qualidade, pelo qual se continua pagando cada mês. Esse é outro problema grave, pois a CANTV não para de cobrar você mesmo se você tiver um problema com reclamação em vigência, a menos que se solicite, algo muito difícil devido ao serviço terrível que eles prestam.



Sobre o assunto dos pagamentos, é preciso parar e refletir por um segundo na estrutura de taxas da CANTV de propriedade estatal, em comparação com provedores privados de serviços de Internet móvel, como Digitel e Movistar. Nos últimos dois a três anos, a CANTV aumentou exponencialmente os preços, cobrando taxa ridícula. A taxa mensal aumentou de cerca de 2,50 dólares para um plano de 10 MB, para uma taxa relativamente cara acima de 30 dólares. Até os assinantes do Norte Global podem achar isso caro, considerando a largura de banda fornecida.



Em nossa própria experiência, o serviço tem melhorado nos últimos anos mas ainda está muito atrás do que um provedor de serviços de qualidade média deveria oferecer. De qualquer forma, entendemos que o contexto do bloqueio ilegal dos EUA sempre torna as coisas mais complicadas na Venezuela.

Por outro lado, os provedores de serviços móveis e Digitel de serviços móveis também aumentaram seus preços exponencialmente, e a qualidade de seus serviços está piorando a cada dia. Alguns anos atrás, alguns analistas explicaram que as restrições de preços impostas pelo governo afetaram seus planos de investimento e manutenção de infraestrutura, afetando assim o serviço e os usuários. No entanto, após quase três anos de controle de preços relaxantes, seus serviços ainda estão piorando. Acreditamos que essa questão também precisa ser abordada pelas autoridades venezuelanas, que devem exigir serviços de melhor qualidade desses provedores.

Enquanto isso, o meio alternativo continua fazendo o possível para seguir fornecendo aos leitores e apoiadores o melhor conteúdo de notícias de qualidade disponível, enquanto pressionamos o possível para receber resposta decente da CANTV.

Durante esses tempos difíceis, agradecemos do fundo de coração todos os apoiadores por suas doações, e por compartilhar nosso conteúdo, incluindo este artigo.

Edu Montesanti

Journalist, Author, Teacher, Translator

edumontesanti.skyrock.com

felices quibus vivere est libere