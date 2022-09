Grande acumulação militar de tropas ucranianas relatada na linha de contato

A acumulação de forças ucranianas ao longo de toda a linha de contato na região de Zaporizhzhia (Zaporozhye) é colossal, disse Vladimir Rogov, presidente do movimento We Are Together with Russia, no canal de TV Rossiya 1.

"Eles estão movendo as tropas ucranianas durante todo o dia de hoje". A quantidade de equipamento que eles estão movendo também é impressionante". O acúmulo de forças é colossal. Não tem havido um exército tão grande, armas, militantes de Zelensky na linha de contato na região de Zaporozhye desde o início da operação especial", disse Rogov.

"O exército russo está mais do que determinado em ver os militantes de Zelensky", acrescentou ele.

Não há nenhuma evacuação realizada a partir dos assentamentos vizinhos. No entanto, se a situação mudar, então todos os cenários podem ser possíveis, disse ele.

Em 12 de setembro, Rogov anunciou que as Forças Armadas da Ucrânia estavam preparando uma grande ofensiva na área da Usina Nuclear de Zaporizhzhia (ZNPP) e travessias. De acordo com informações da inteligência, são os EUA e o Reino Unido que coordenam as operações militares ucranianas na linha de contato em Zaporozhye.

Foi relatado o movimento de armas M777 e veículos MLRS ucranianos. Ao mesmo tempo, o exército ucraniano toma posições dispersas ao longo de toda a linha de contato para não deixar as tropas russas saberem onde o ataque será feito.