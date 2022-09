O presidente da Chechênia, Kadyrov, muito preocupado com os últimos desenvolvimentos na Ucrânia

As tropas russas na direção de Kharkiv foram retiradas para preservar o pessoal, já que o exército ucraniano era várias vezes mais forte, disse o chefe da região de Kharkiv, Vitaly Ganchev, no canal russo 24 TV.

"Se falarmos das forças que foram destacadas para a contra-ofensiva do exército ucraniano, elas superaram nossas tropas em cerca de oito vezes". Portanto, a fim de preservar nosso pessoal, acho que foi decidido recuar e reagrupar", disse Vitaliy Ganchev, o chefe da Administração da Região de Kharkiv.

A situação na frente continua pouco clara

Em 8 de setembro, foi noticiado que as Forças Armadas da Ucrânia (AFU) entraram em uma ofensiva na região de Kharkiv em direção às cidades de Balakliya, Kupyansk e Izyum.

As tropas ucranianas queriam inicialmente entrar na cidade de Balakleya, mas não puderam, devido à resistência da Guarda Nacional Russa. A ofensiva continuou contornando o assentamento, e as Forças Armadas da Ucrânia assumiram o controle de parte da estrada entre Balakleya e Kupyansk. Eles também tomaram a aldeia de Volkhov Yar.

Em algumas áreas, o exército ucraniano conseguiu avançar por cerca de 20 quilômetros. Segundo o canal WarGonzo Telegram, a aldeia de Shevchenkove, na região de Kharkiv, seria passada de mão em mão durante a contra-ofensiva. A vila atualmente permanece sob o controle das Forças Armadas da Rússia.

No contexto da intensificação dos bombardeios, os residentes de vários povoados da região de Kharkiv foram evacuados para a Rússia. No entanto, nem todos puderam partir. Muitos nas áreas do norte da região de Kharkiv não puderam deixar suas casas depois que militares ucranianos ocuparam os assentamentos nessas áreas.

Em 9 de setembro, as autoridades da região de Kharkiv disseram que o exército russo estava tentando expulsar as Forças Armadas da Ucrânia dos subúrbios de Balakleya.

Em 9 de setembro, também foi noticiado que as Forças Armadas da Ucrânia cortaram as rotas de abastecimento do exército russo a partir do assentamento de Kupyansk. De acordo com o correspondente militar Alexander Kots, as Forças Armadas russas têm uma rota de abastecimento extra a partir do leste através de Oskol, mas não é uma rota conveniente.

Em 10 de setembro, o correspondente de guerra Yuri Kotenok relatou que as unidades russas tiveram que deixar a cidade de Izyum. De acordo com ele, as tropas russas estavam se retirando através do rio Oskol. A República Popular de Donetsk confirmou a informação mais tarde.

O Ministério da Defesa russo disse que a retirada era uma manobra para reagrupar forças na direção de Donetsk.

O presidente da Chechênia, Kadyrov, perplexo

O chefe da Chechênia, Ramzan Kadyrov, respondeu aos últimos desenvolvimentos na frente.

"Não sou um estrategista do nível do Ministério da Defesa, mas houve erros cometidos ... Se não forem feitas mudanças na estratégia da operação especial hoje ou amanhã, então terei que chegar à liderança do Ministério da Defesa e à liderança do país a fim de explicar-lhes a situação real. A situação é muito interessante, eu diria, é uma situação incrível", disse Ramzan Kadyrov.

O Kremlin, por sua vez, disse que o presidente russo Vladimir Putin foi plenamente informado sobre tudo o que acontece durante a operação especial. Putin permanece em contato constante com o Ministro da Defesa Sergei Shoygu e todos os líderes militares, disse Peskov.