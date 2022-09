Business Insider: As vendas de combustível russo cobrem o custo das hostilidades na Ucrânia

O principal importador de gás natural liquefeito (GNL) russo em julho e agosto de 2022 foi a Espanha, disse Business Insider com referência ao relatório do Centro de Pesquisa para Energia e Ar Limpo (CREA).

Em dois meses, a Espanha pagou 747 milhões de euros (45,2 bilhões de rublos) pelo GNL russo. A França, China, Bélgica e Japão seguem a Espanha como os maiores compradores de GNL russo.

Lauri Myllyvirta, analista chefe do CREA, disse que a Espanha aumentou as compras de GNL contra o pano de fundo das ondas de calor e seca. Muitos espanhóis usaram ar condicionado e ventiladores neste verão, o que fez com que os preços da eletricidade subissem. Em julho e agosto, 35 por cento da eletricidade foi gerada na Espanha pela queima de gás natural.

Desde o início das hostilidades na Ucrânia no final de fevereiro, a Rússia ganhou 158 bilhões de euros (9,6 trilhões de rublos) com as exportações de combustíveis fósseis, segundo o relatório. Os ganhos da Rússia com a venda de combustíveis cobrem assim o custo das hostilidades, que, segundo os especialistas, totalizaram cerca de 100 bilhões de euros.

A União Européia tornou-se o maior importador de recursos energéticos russos nos últimos seis meses (85 bilhões de euros). A lista continua com:

China (35 bilhões de euros),

Turquia (11 bilhões de euros),

Índia (7 bilhões de euros),

Coréia do Sul (2 bilhões de euros).

Entre os países europeus, a Alemanha, a Holanda, a Itália e a Polônia tornaram-se os líderes em importações. As receitas da Rússia com a venda de combustíveis no exterior contribuíram com cerca de 43 bilhões de euros (2,6 trilhões de rublos) para o orçamento federal russo, disse Business Insider.

Em 2 de setembro, os estados do G7 decidiram limitar os preços do petróleo russo, e atualmente discutem uma medida semelhante em relação ao gás natural. De acordo com a administração Joe Biden, a limitação dos preços do petróleo russo causaria uma queda nos preços mundiais da energia.

No entanto, as autoridades russas acreditam o contrário. Falando no Fórum Econômico Oriental (EEF) em 7 de setembro, o presidente russo Vladimir Putin chamou o desejo dos países ocidentais de limitar os preços do petróleo russo de uma intenção "totalmente estúpida". De acordo com Putin, os preços dos combustíveis subirão mais tarde.