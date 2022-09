Biden recusa-se a designar o Estado russo patrocinador do terrorismo por uma simples razão

O Presidente dos EUA Joe Biden recusou-se a colocar a Rússia na lista de patrocinadores estatais do terrorismo. Os especialistas supõem que Biden tomou a decisão de não arruinar completamente as relações com a Rússia.

Anteriormente, Joe Biden respondeu negativamente a uma pergunta sobre se ele considerava necessário incluir a Rússia na lista de patrocinadores do terrorismo. O porta-voz do Kremlin, Dmitry Peskov, disse que Moscou avaliou positivamente sua decisão.

"Perguntado se a Rússia deveria ser designada como patrocinadora estatal do terrorismo, Biden disse: "Não", o repórter da Reuters na Casa Branca Jeff Mason tweeted.

A declaração de Biden contrastou com a opinião do Congresso dos EUA e de seu círculo interno. O Ministério das Relações Exteriores russo deixou muito claro recentemente para Washington que a Rússia encerraria suas relações com os Estados Unidos se o Departamento de Estado aprovasse este pacote do Congresso. Biden aparentemente decidiu não cruzar a linha vermelha.

Em 8 de agosto, os senadores norte-americanos Richard Blumenthal e Lindsey Graham exigiram que a Rússia fosse reconhecida como um patrocinador estatal do terrorismo. Maria Zakharova, uma representante oficial do Ministério das Relações Exteriores russo, respondeu dizendo que Moscou encerraria as relações com Washington caso este último designasse a Rússia como tal.

Na segunda-feira, 5 de setembro, o embaixador russo em Washington Anatoly Antonov advertiu que a decisão de designar a Rússia como um patrocinador estatal do terrorismo seria uma decisão de um grau de cinismo sem precedentes, o que levaria à resposta mais dura de Moscou.

Tal medida poderia levar a sérias sanções econômicas, até o confisco de bens estatais, acrescentou Antonov.

O Ministério das Relações Exteriores russo acredita que os Estados Unidos estão cientes de todas as conseqüências de tal decisão, caso contrário eles terão que esquecer as relações com a Rússia.

Ao mesmo tempo, o Secretário de Estado americano Anthony Blinken está resistindo às tentativas de reconhecer a Rússia como um patrocinador estatal do terrorismo. A administração Biden é cautelosa com esta idéia, apesar dos fortes apelos do Congresso e das solicitações das autoridades ucranianas.

O Departamento de Estado considera o reconhecimento da Rússia como um patrocinador estatal do terrorismo uma opção nuclear. Os analistas dizem que isto poderia cortar de uma vez por todas todos os poucos laços diplomáticos remanescentes da administração Biden com Moscou.