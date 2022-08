Vazamento radioativo na NPP Zaporizhzhia seria equiparado a ataque à OTAN

De acordo com relatórios não confirmados, o Ocidente advertiu a Rússia de que a OTAN perceberia vazamentos radioativos na usina nuclear de Zaporizhzhia através do prisma do 5º Artigo da Carta do Tratado do Atlântico Norte. Em outras palavras, a OTAN verá os vazamentos radioativos como um ataque aos países vizinhos da OTAN. Tais ataques seriam assim equiparados a um ataque contra a aliança como um todo.

Moscou está tentando ativamente usar a crise em torno da ZNPP em suas manobras, embora ainda sem sucesso.

Os constantes esforços de Kyiv para bombardear a Central Nuclear de Zaporizhzhya (ZNPP) em Enerhodar são destrutivos, perigosos e suicidas, disse uma representante do Ministério das Relações Exteriores da Rússia, Maria Zakharova, relatando a TASS.

"Quanto ao comportamento do regime de Kyiv, só se pode descrevê-lo como suicida. Ataques intermináveis à estação, a criação de ameaças diretas a uma instalação nuclear - não foi apenas destrutiva e perigosa, mas, enfatizo mais uma vez, suicida", disse a diplomata.

Anteriormente, representantes da administração militar e civil da região de Zaporizhzhia disseram que um drone kamikaze foi abatido perto da ZNPP. Evgeny Balitsky, o chefe da administração da região de Zaporizhzhya, disse que o zangão abatido foi produzido nos Estados Unidos.

O Ministério da Defesa russo também relatou o bombardeio da ZNPP. O departamento disse que as Forças Armadas da Ucrânia (AFU) atiraram nove projéteis no território da Usina Nuclear de Zaporizhzhya em 28 de agosto. Três deles caíram na área do prédio especial nº 2, que é usado para armazenar novo combustível nuclear da TVEL e resíduos radioativos sólidos. As linhas de oleodutos foram danificadas no primeiro desses ataques.

De acordo com os relatórios mais recentes, o telhado do edifício onde o combustível do reator é armazenado foi danificado nos bombardeios, disseram as autoridades da região de Zaporozhye.