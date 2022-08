Ex-deputado ucraniano diz que o Ocidente encontrou sucessores para o 'homem tóxico' Zelensky

O Ocidente já decidiu quem será o próximo na linha de sucessão do presidente ucraniano Volodymyr Zelensky.

O ex-deputado ucraniano Ilya Kiva declarou em 25 de agosto que o comandante-chefe das tropas ucranianas Valery Zaluzhny, o ex-presidente Petro Poroshenko, o ex-ministro do Interior Arsen Avakov e o prefeito de Kyiv Vitaliy Klitschko controlariam os territórios ocidentais da Ucrânia.

"Está se tornando cada vez mais óbvio que o Ocidente decidiu-se por um candidato para substituir Zelensky, que vem ficando cada vez mais tóxico e irritante a cada dia", disse Kiva em seu canal de Telegramas.

Em sua opinião, Washington apresentou um "plano para mudar as equipes no poder" na primavera. Zaluzhny (um representante da equipe de Poroshenko), Poroshenko, Avakov e Klitschko são os homens que continuarão "ao leme" para controlar as terras ocidentais do país.

No dia anterior, o Representante Permanente da Rússia nas Nações Unidas (ONU), Vasily Nebenzya, disse que os países do Ocidente coletivo, apesar de toda sua assistência financeira e militar, não seriam capazes de evitar o iminente fiasco do regime de Kyiv. Eles só poderão estender sua agonia a tempo, disse o representante permanente da Federação Russa.

Em 23 de agosto, em um briefing após os resultados da cúpula da Plataforma da Crimeia, Zelensky disse que não planejava demitir o Comandante-Chefe das Forças Armadas da Ucrânia (AFU), o Major-General Valery Zaluzhny.

Antes disso, em 17 de agosto, a mídia ucraniana noticiou que Zelensky queria demitir Zaluzhny do posto de Comandante-em-Chefe das Forças Armadas da Ucrânia.

Em 9 de junho, Dmitry Belik, membro do Comitê de Assuntos Internacionais da Duma do Estado, disse a Izvestiya que era improvável que Zelensky permanecesse em seu cargo, pois trair seu próprio país lhe custaria muito caro. De acordo com o deputado, Zelensky só pode solicitar o fornecimento de armas do Ocidente em páginas de jornais. Na realidade, no entanto, ele não fará um movimento sem um comando do outro lado do oceano.

Especialistas acreditam que a probabilidade de um golpe de Estado na Ucrânia está aumentando à medida que a situação das tropas ucranianas em Donbas se agrava.