Assassinato de Darya Dugina: A FSB diz que foram serviços especiais ucranianos

O assassinato da jornalista Darya Dugina, cometido na região de Moscou em 20 de agosto, foi resolvido. O crime foi cometido pelos serviços especiais ucranianos, disse o Serviço Federal de Segurança da Rússia à TASS.

O criminoso é uma cidadã da Ucrânia, uma mulher, que fugiu para a Estônia após o crime.

Segundo a FSB, uma mulher conhecida como Natalya Vovk estava seguindo Dugina usando uma Mini Cooper, na qual as placas de licença haviam sido trocadas várias vezes. Na entrada da Rússia, o carro tinha o número de registro do Donetsk People's Republic E982ХН DPR. Em Moscou, o carro tinha uma placa de carro do Cazaquistão - 172AJD02. Tendo matado Darya Dugina, o criminoso deixou a Rússia com a placa ucraniana AH7771IP no carro.

Os materiais do caso foram entregues ao Comitê de Investigação da Rússia.

Em 20 de agosto, por volta das 21h00, um SUV Toyota Land Cruiser explodiu na Rodovia Mozhayskoye perto da vila de Bolshiye Vyazemy (distrito urbano de Odintsovo, Moscou). Foi dito que uma bomba tinha sido plantada no carro com antecedência. A explosão matou Darya Dugina no local.

Após a explosão, o veículo conduzido pela jornalista e cientista política Daria Dugina, de 30 anos, pegou fogo. De acordo com o Departamento de Investigação, o crime havia sido conspirado com antecedência.

Darya Dugina é a filha do filósofo russo Alexander Dugin. Ele chefia o Movimento Internacional Eurasiático. Em 2014, a publicação Foreign Policy baseada nos EUA colocou Alexander Dugin na lista dos 100 principais "pensadores globais" do mundo moderno. De 2016 a 2017, ele atuou como editor-chefe do canal de TV Tsargrad.

Darya Dugina se formou na Faculdade de Filosofia da Universidade Estadual de Moscou e foi observador político do Movimento Internacional Eurasiático.

No sábado, 20 de agosto, Darya Dugina, junto com seu pai, participou do Festival da Tradição, que foi realizado na fazenda Zakharovo, no distrito de Odintsovo, em Moscou. Alexander Dugin discursou no evento como palestrante. Eles deixaram seus carros no estacionamento do festival, mas não havia câmeras de vigilância instaladas lá.

Oficiais do Departamento de Investigação assumem que foi no estacionamento do festival, onde indivíduos desconhecidos plantaram um dispositivo explosivo no carro em que Dugin tinha chegado.

Andrei Krasnov, o chefe do movimento público russo Horizontes disse que Darya Dugina normalmente usava um carro diferente. No entanto, depois do festival, ela ficou atrás do volante do carro de seu pai, enquanto o próprio Alexander Dugin deixou o festival em outro veículo. Krasnov acredita que os perpetradores tinham como objetivo matar Alexander Dugin sozinho ou junto com sua filha.

Alexander Dugin foi uma das primeiras pessoas que chegaram ao local da tragédia. Ele logo se sentiu indisposto e precisou de cuidados médicos.

O colega de Dugin, o cientista político Sergei Markov, acredita que a inteligência militar da Ucrânia, os serviços de segurança, bem como as forças anti-Turcas, podem estar por trás do crime (Alexander Dugin tem apoiado ativamente as políticas de Erdogan durante as últimas décadas).

Por sua vez, o chefe do DPR, Denis Pushilin, acredita que foram os terroristas ucranianos que cometeram o crime, mas eles tinham a intenção de matar Alexander Dugin em vez de sua filha.