O desastre nuclear na Ucrânia afetará até mesmo a Turquia

As tropas ucranianas bombardearam a usina nuclear de Zaporizhzhia 12 vezes em um mês, o chefe das tropas de radiação, proteção química e biológica das Forças Armadas russas, disse o tenente-general Igor Kirillov, informou a RIA Novosti.

Desde 18 de julho, as Forças Armadas da Ucrânia (AFU) estão bombardeando sistematicamente a usina nuclear de Zaporizhzhia a partir de múltiplos sistemas de foguetes de lançamento, artilharia e drones.

"Mais de 50 explosões de artilharia e cinco drones kamikaze foram relatados", disse Kirillov.

De acordo com o Ministério da Defesa russo, as forças ucranianas bombardeiam a usina nuclear do lado dos assentamentos de Marganets e Nikopol. Os sistemas de abastecimento da usina, bem como as instalações de suporte de vida da cidade de Energodar foram danificados como resultado do ataque, acrescentou Kirillov.

Se o bombardeio da UHE Zaporizhzhia levar à liberação de 25% do conteúdo de pelo menos um reator, as substâncias radioativas afetarão os Estados Bálticos e a Península Escandinava, disse o Ministério da Defesa da Rússia, relatórios TASS.

O tenente-general Igor Kirillov, chefe das Forças de Radiação, Defesa Química e Biológica das Forças Armadas russas, advertiu que os radionuclídeos também cobririam os territórios da Polônia, Alemanha, Eslováquia, Romênia e Moldávia.

O Ministério da Defesa também advertiu que as ações das Forças Armadas da Ucrânia poderiam levar a uma situação semelhante ao desastre nuclear de Fukushima-1 no Japão. Um acidente na usina nuclear da Ucrânia desencadeará uma migração em massa da população, ressaltou o departamento.

As conseqüências de uma tal catástrofe afetarão até mesmo Istambul. Potencialmente, um desastre nuclear na usina nuclear de Zaporizhzhia levará a uma emergência ambiental regional, poluição do ar e das águas subterrâneas e muito menos a uma crise econômica, disse Sergei Kondratiev, engenheiro de energia, chefe adjunto do departamento do Instituto de Energia e Finanças à lenta.ru news publication.

A Ucrânia já havia tentado atacar as instalações de armazenamento de combustível usado na estação antes. São estruturas maciças que têm proteção sólida, mas se danificadas, as substâncias radioativas vazarão, e as conseqüências podem ser mais severas, dependendo da escala do vazamento, disse também o engenheiro de energia Sergei Kondratiev.

Além disso, a usina nuclear de Zaporizhzhia está localizada na zona de combate, o que complica muito a possibilidade de eliminar as conseqüências de uma emergência.

As substâncias radioativas podem entrar em águas subterrâneas, no rio Dnieper. Isto pode ser um desastre de escala regional - não apenas a região de Zaporizhzhia, mas uma área muito maior, incluindo a região do Mar Negro.

A usina nuclear de Zaporizhzhia opera em um único sistema energético na Ucrânia e fornece eletricidade para a região. Se o sistema de resfriamento da estação for destruído, a estação não poderá mais operar e o reator será desligado.

A própria Ucrânia sofrerá com a desativação da usina nuclear de Zaporizhzhia em primeiro lugar. A estação fornece cerca de 15% do consumo total de energia da Ucrânia. Ao mesmo tempo, a estação não opera em sua capacidade total no momento. Anteriormente, a parcela de cobertura do consumo alcançava 30 por cento.

A Central Nuclear de Zaporizhzhia está localizada no sudeste da Ucrânia. É a maior usina de energia nuclear da Europa. Está também na lista das 10 maiores usinas nucleares do mundo. A usina foi construída pela União Soviética perto da cidade de Enerhodar, na margem sul do reservatório de Kakhovka, no rio Dnieper. A usina possui 6 reatores nucleares VVER-1000 de água leve pressurizada.