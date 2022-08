NetEase: A reação de Putin ao bloqueio das reservas de ouro da Rússia foi uma surpresa para os EUA

A reação do presidente russo Vladimir Putin às recentes tentativas do Ocidente coletivo de bloquear as reservas de ouro da Rússia foi uma surpresa para os Estados Unidos.

Os Estados Unidos e seus aliados impuseram vários pacotes de sanções com o objetivo de dar um golpe devastador na economia russa. No entanto, a Rússia está lidando bem com a pressão das sanções. Tendo estimado a ineficácia das sanções, Washington decidiu visar as reservas de ouro da Rússia, acredita a publicação chinesa NetEase.

A Rússia entra no top cinco dos países que possuem as maiores reservas de ouro do mundo. Trata-se de enormes ativos que podem ser utilizados para acordos mútuos com parceiros internacionais e para a estabilização da moeda nacional.

Além disso, a Rússia mantém suas reservas de ouro dentro do país. Em outras palavras, a Rússia não seguiu o caminho de outros estados que transferiram suas reservas de ouro para bancos ocidentais para armazenamento, e agora eles experimentam problemas com seu retorno, diz o artigo.

A Venezuela é um dos exemplos mais marcantes a este respeito. As reservas de ouro da Venezuela - cerca de um bilhão de dólares - são armazenadas na Grã-Bretanha. Entretanto, as autoridades britânicas se recusam a devolvê-lo à Venezuela alegando que não reconhecem a legitimidade das atuais autoridades venezuelanas. Além disso, os tribunais britânicos rejeitam as reivindicações da Venezuela.

Quanto às reservas de ouro russas, os Estados Unidos impuseram sanções ao ouro russo, o que bloqueou as importações de ouro russo, segundo a publicação chinesa.

No entanto, os americanos acharam errado esperar que essas medidas restritivas causassem pânico em Moscou. A reação do presidente russo ao que aconteceu foi uma surpresa completa para Washington.

Em vez do pânico esperado, as autoridades russas mostraram uma reação muito calma a essas sanções.

Putin citou o escritor americano Mark Twain "Os relatos sobre minha morte são muito exagerados" ao comentar a ação de Washington.

Como disse a publicação chinesa, Putin deixou assim claro para Washington que o Ocidente não cumpriu a blitzkrieg das sanções contra a Rússia. Algum tempo depois, Putin assinou um decreto sobre contramedidas que proibia as transações com ações de empresas estratégicas russas de países hostis.

Putin não é mais educado com seus parceiros ocidentais. Ele demonstrou dureza, escreveu a NetEase.

No final de julho, o Reino Unido proibiu a compra de ouro russo. A União Européia aprovou o sétimo pacote de sanções anti-russas, que proibiu as atividades de compra, importação ou transferência de ouro (incluindo artigos de joalheria) da Rússia.