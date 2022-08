A Rússia confirma explosões perto do aeródromo militar na Crimeia

O Ministério da Defesa russo confirmou as explosões no aeródromo de Saki, perto da aldeia de Novofedorovka, na Crimeia. Não foram relatadas vítimas, nem aeronaves foram danificadas.

O Ministério da Defesa disse que estavam sendo tomadas medidas para extinguir o incêndio. As razões para o incidente estão sendo investigadas.

A detonação de várias munições de aviação causou uma série de explosões no território do aeródromo Saki em Novofedorovka, disse o Ministério da Defesa russo.

Várias explosões perto da vila de Novofedorovka na Crimeia foram relatadas em 9 de agosto. Sergey Aksenov, o chefe da Crimeia, foi para o local do incidente. As circunstâncias do incidente estão sendo investigadas, disse ele.

É digno de nota que não foram vistos foguetes voando na área antes das explosões ocorrerem. Não há provas em vídeo para provar que o aeródromo militar foi atacado.

De acordo com os relatórios mais recentes, cinco pessoas, incluindo uma criança, foram feridas como resultado de explosões no aeródromo da vila de Novofedorovka, disse o Ministro da Saúde da Crimeia, Konstantin Skorupsky. Uma pessoa foi morta.

Quatro pessoas têm ferimentos por estilhaços, outra vítima está recebendo cuidados cirúrgicos (a pessoa tem um ferimento não penetrante no peito).