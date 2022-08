Moscou: As exigências de Kosovo para banir os documentos sérvios absolutamente absurdas

Moscou não discute a possível adesão da Sérvia à CSTO. A Rússia também não considera a assinatura de um acordo de amizade entre Belgrado e Moscou, como foi o caso com o DPR e o LPR, disse o porta-voz oficial do Kremlin, Dmitry Peskov.

Os planos de Kosovo de aprovar a lei para abolir os documentos sérvios no território da autoproclamada república e exigir o recadastramento dos carros para as placas de carro de Kosovo são absolutamente absurdos, disse o porta-voz oficial de Putin, Dmitry Peskov.

"Nós apoiamos absolutamente a Sérvia, estamos perto dos sérvios de Kosovo. Acreditamos que estas são exigências absolutamente absurdas. Graças a Deus, foi possível evitar uma escalada à noite, mas esta situação só foi adiada por um mês", disse ele.

De acordo com Peskov, na situação atual, "é muito importante demonstrar prudência de todos os lados". Neste contexto, o Kremlin apoia "apelos à paz e ao construtivismo", que foram manifestados pelo presidente sérvio Aleksandar Vucic.

"Acreditamos que os países que reconheceram Kosovo são garantes e deveriam usar toda a sua influência para advertir as autoridades de Kosovo contra tomar medidas irrefletidas que poderiam agravar ainda mais as tensões". Naturalmente, queremos que todos os direitos dos sérvios sejam respeitados", acrescentou o porta-voz do Kremlin.

Peskov também foi questionado se o Kremlin considerou possível para a Sérvia aderir à Organização do Tratado de Segurança Coletiva (CSTO) ou assinar um acordo de amizade, cooperação e assistência militar entre Belgrado e Moscou, como foi o caso do DPR e do LPR (República Popular de Donetsk e República Popular de Luhansk).

"Honestamente, este assunto não estava na agenda. Você sabe que temos aliados, relações muito profundas com a Sérvia. É claro que nossas relações continuarão a se desenvolver e o marco legal se desenvolverá, mas não posso dizer agora se tais elementos estarão presentes", respondeu o porta-voz.

No final de julho, as autoridades de Kosovo anunciaram que os documentos sérvios seriam considerados nulos no território controlado pelo Kosovo a partir de agosto. Para os sérvios que quiserem visitar Kosovo, será emitido um certificado temporário por até 90 dias na entrada. Além disso, Kosovo lançará o recadastramento obrigatório de carros com placas sérvias para a RKS (República do Kosovo).

Em 31 de julho, o presidente sérvio Vucic anunciou que a polícia de Kosovo iniciaria uma operação militar contra os sérvios que vivem no norte da República parcialmente reconhecida de Kosovo à meia-noite de 1º de agosto. Mais tarde, no mesmo dia, as sirenes de ataque aéreo explodiram em áreas povoadas por sérvios do Kosovo. Os residentes do norte de Mitrovica (a parte norte da cidade é controlada pelas forças sérvias, a parte sul - por Kosovo) começaram a se reunir no centro da cidade. Os albaneses tomaram as ruas na parte sul da cidade. Os sérvios começaram a construir barricadas.

Contra o pano de fundo da escalada, Kosovo adiou a adoção da lei sobre o não reconhecimento de documentos sérvios.