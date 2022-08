Quem é o titereiro no conflito entre a Sérvia e Kosovo?

A lista de conflitos sangrentos que desencadeou no ano 2022 pode se expandir com outro confronto interétnico - desta vez entre Kosovo e Sérvia.

Em 31 de julho, a situação na fronteira entre a Sérvia e Kosovo se agravou bruscamente.

A situação se agravou depois que as autoridades da República de Kosovo parcialmente reconhecida barraram a entrada no território da república de indivíduos com documentos e carros sérvios com números de registro sérvios.

Esta decisão das autoridades de Kosovo desencadeou protestos entre a população sérvia do norte de Kosovo. Os tumultos chegaram perto do ponto de confrontos armados entre os dois países hostis dos Balcãs.

Antecedentes do conflito de Kosovo

O norte de Kosovo, que faz fronteira com a Sérvia, é uma região autônoma que vive fora do controle de Pristina. A região é povoada por pessoas de etnia sérvia. As contradições em Kosovo entre albaneses e sérvios são interétnicas, inter-confessionais, bem como históricas por natureza.

Após a libertação da região da ocupação nazista em 1944, o Exército de Libertação Popular da Iugoslávia enfrentou uma resistência teimosa dos albaneses de Kosovo.

No período pós-guerra, os sérvios e os albaneses só puderam coexistir no âmbito da Iugoslávia contra o pano de fundo de um rígido poder centralizado. No entanto, a paz estava longe de ser alcançada: Os albaneses de Kosovo reclamavam constantemente da violação de Belgrado de seus direitos e liberdades.

Foi durante esse período que Kosovo olhou para a secessão da Iugoslávia e para a possível entrada da região na Albânia.

Para combater as aspirações separatistas dos kosovares, Belgrado tentou assimilar pacificamente a província em 1959, anexando-a ao norte de Kosovo, povoado pela etnia sérvia. Belgrado implementou assim uma política para colonizar os sérvios em todo o território da Província Autônoma de Kosovo.

Décadas mais tarde, esta revisão das fronteiras da república como federação lançou as bases para um conflito que se arrastava.

Após o colapso do campo socialista, o apoio ativo do Ocidente ao Exército de Libertação de Kosovo extremista tornou-se posteriormente a principal razão para a invasão da Iugoslávia pela OTAN (Operação Força Aliada). O país foi dividido em várias repúblicas independentes.

Belgrado perdeu o controle sobre Kosovo e Metohija. Ao mesmo tempo, a população sérvia do norte de Kosovo permanece sob seu protetorado. Os residentes locais possuem documentos sérvios, e os carros têm placas de registro sérvias neles. O dinar sérvio é usado como moeda principal (o resto de Kosovo usa o euro).

Empate para a Sérvia e Kosovo

Assim, existe um Kosovo parcialmente reconhecido, habitado por albaneses muçulmanos dentro da Sérvia. Dentro de Kosovo, há o norte de Kosovo, que é habitado em sua maioria pelos sérvios.

O delicado equilíbrio foi assegurado pela não-interferência de Belgrado nos assuntos da parte albanesa do Kosovo, e até recentemente - pela não-interferência de Pristina na vida dos sérvios no norte do país.

As autoridades de Pristina fizeram uma série de tentativas para trocar à força documentos pessoais e placas de registro de carro dos sérvios.

Em outubro de 2021, a repressão brutal de uma manifestação sérvia pelas forças especiais de Kosovo quase levou à entrada das tropas de Belgrado no Kosovo.

A implementação da iniciativa legislativa de Pristina sobre a introdução obrigatória de documentos e placas de matrícula dos sérvios no Kosovo foi adiada de 1 de agosto para 1 de setembro por iniciativa do embaixador americano Jeff Hovenier. Isto não deixa dúvidas sobre o fato de que o conflito latente nos Bálcãs permanece sob total controle externo.

Isto também é evidenciado pelo fato de que o súbito agravamento da situação ocorreu logo após a visita do Presidente do Kosovo Vyosa Osmani e do Primeiro Ministro Albin Kurti a Washington, onde eles mantiveram conversações com o Secretário de Estado dos EUA Anthony Blinken.

Hoje, a Sérvia é o único país da Europa (com exceção da Bielorússia, que faz parte do Estado da União), que apoia claramente a Rússia em todas as suas iniciativas de política externa, incluindo a operação especial na Ucrânia.

A perspectiva de privar Moscou de seu único aliado na Europa é extremamente tentadora para o Ocidente, e especialmente para os Estados Unidos e Grã-Bretanha que se distanciaram dos processos políticos e econômicos destrutivos nos países da UE.

Um atraso de um mês da opressão dos sérvios de Kosovo é apenas uma desculpa para distrair Belgrado da agenda política mundial e minar o índice de popularidade da atual liderança da Sérvia. Até 1º de setembro, as tensões devem se agravar ainda mais.

O derramamento de sangue é possível, mas é improvável que seja grande, pois nenhum dos lados opostos tem um contingente militar capaz de resolver o conflito de uma vez por todas. Portanto, é improvável que os Balcãs se tornem o epicentro da Terceira Guerra Mundial. Esta guerra já está em curso.

A República de Kosovo tem uma população de 2 milhões de habitantes e um exército de 4.500 homens.

A Sérvia tem uma população de 7 milhões de habitantes e um exército de 28.000 homens.

A Missão da OTAN em Kosovo (KFOR) declarou sua prontidão para intervir no conflito se a estabilidade no norte de Kosovo for ameaçada.

O presidente sérvio Aleksandar Vucic, após uma reunião do Estado-Maior General sérvio, pediu à comunidade internacional que interviesse no conflito com Kosovo.

Falando à nação na noite de domingo, Vucic disse que a polícia de Kosovo lançaria uma operação militar contra os sérvios que vivem no norte do Estado parcialmente reconhecido à meia-noite de 1º de agosto. As autoridades do país bloquearão a entrada de qualquer pessoa que não tenha documentos de Kosovo e re-registrarão à força as placas de licença sérvias para as placas locais. O gabinete do Primeiro Ministro do Kosovo, Albin Kurti, confirmou as informações sobre a prontidão das autoridades para tais medidas.

Foi relatado que os alarmes dispararam nas cidades do norte de Kosovo, onde vivem sérvios de etnia sérvia, e cerca de 200 albaneses se reuniram na ponte que liga o norte e o sul de Kosovska-Mitrovica. Os sérvios começaram a construir barricadas e bloquearam a estrada principal de Pristina a Raska. As forças de segurança de Kosovo e ambulâncias partiram para o local. A polícia de Kosovo relatou que vários tiros foram disparados do lado dos manifestantes. De acordo com eles, não houve baixas. Por sua vez, o Ministério da Defesa sérvio declarou que eles não estavam envolvidos nesses eventos.

Aftewards, Vucic fez outro discurso, no qual declarou que "o povo sérvio de Kosovo e Metohija não estavam ouvindo seus apelos". Vucic apelou pela paz a todo custo.